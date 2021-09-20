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20сентября
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сегодня, 11:27 0

В Амурской области начал действовать противопожарный режим

Он установлен на всей территории региона

В Амурской области начал действовать противопожарный режим
Фото: pixabay.com

На всей территории Амурской области с сегодняшнего дня, 20 сентября, объявлен особый противопожарный режим. В регионе введены ограничения на посещение лесов, сжигание мусора и прочие работы с использованием открытого огня.

— По состоянию на 20 сентября 2021 года на территории Амурской области лесных пожаров и термоточек не зарегистрировано, – уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Тем не менее в Белогорском, Бурейском, Ромненском и Серышевском районах уже установлен четвёртый класс пожарной опасности. Здесь возгорания наиболее вероятны. В этих районах начал патрулирование самолёт Ан-2 Амурской авиабазы.

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#пожары #происшествия

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