В Амурской области начал действовать противопожарный режим

На всей территории Амурской области с сегодняшнего дня, 20 сентября, объявлен особый противопожарный режим. В регионе введены ограничения на посещение лесов, сжигание мусора и прочие работы с использованием открытого огня.

— По состоянию на 20 сентября 2021 года на территории Амурской области лесных пожаров и термоточек не зарегистрировано, – уточняют в пресс-службе регионального правительства.

Тем не менее в Белогорском, Бурейском, Ромненском и Серышевском районах уже установлен четвёртый класс пожарной опасности. Здесь возгорания наиболее вероятны. В этих районах начал патрулирование самолёт Ан-2 Амурской авиабазы.