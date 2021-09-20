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20сентября
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сегодня, 11:53 0

В Якутске нашли ребёнка, убежавшего из санатория

Сотрудники транспортной полиции обнаружили беглеца на продовольственном рынке

В Якутске нашли ребёнка, убежавшего из санатория
Фото: pixabay.com

На одном из продовольственных рынков Якутска сотрудники транспортной полиции обратили внимание на неопрятно одетого мальчика, чьи приметы совпадали с распространенной ориентировкой на поиск. Настороженность и беспокойное поведение мальчика также привлекли внимание полицейских. Как выяснилось, подросток прибыл на поезде в Якутск вместе с группой других детей для отдыха в санатории, но по каким-то своим причинам ушёл из лечебно-профилактического учреждения.

Сообщается, что подросток склонен к бродяжничеству, неоднократно уходил из дома.

В дальнейшем беглеца поместят в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления МВД по ДВФО на транспорте.

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#дети #происшествия

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