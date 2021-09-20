В Якутске нашли ребёнка, убежавшего из санатория
Сотрудники транспортной полиции обнаружили беглеца на продовольственном рынке
На одном из продовольственных рынков Якутска сотрудники транспортной полиции обратили внимание на неопрятно одетого мальчика, чьи приметы совпадали с распространенной ориентировкой на поиск. Настороженность и беспокойное поведение мальчика также привлекли внимание полицейских. Как выяснилось, подросток прибыл на поезде в Якутск вместе с группой других детей для отдыха в санатории, но по каким-то своим причинам ушёл из лечебно-профилактического учреждения.
Сообщается, что подросток склонен к бродяжничеству, неоднократно уходил из дома.
В дальнейшем беглеца поместят в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба управления МВД по ДВФО на транспорте.
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