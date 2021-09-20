На Сахалине ищут пропавших рыбаков

Спасатели обследовали побережье в районе острова Гафовича и обнаружили лодки, которые выбросило на берег.

В минувшее воскресенье наземная группа спасателей из 20 человек и шести единиц техники обследовала восточный берег острова Гафовича протяженностью в девять километров, а также косу Пластун протяженностью в 40 километров. Поиски результатов не дали.

В понедельник, 20 сентября, поисковые работы продолжаются.