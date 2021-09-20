На Сахалине ищут пропавших рыбаков
Мужчины вышли в море в Ногликском районе
15 сентября 2021 года в Ногликском районе пропали два рыбака. Мужчины вышли в море на резиновых лодках, до настоящего времени их местонахождение неизвестно, сообщает ИА Сах.ком со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Спасатели обследовали побережье в районе острова Гафовича и обнаружили лодки, которые выбросило на берег.
В минувшее воскресенье наземная группа спасателей из 20 человек и шести единиц техники обследовала восточный берег острова Гафовича протяженностью в девять километров, а также косу Пластун протяженностью в 40 километров. Поиски результатов не дали.
В понедельник, 20 сентября, поисковые работы продолжаются.
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