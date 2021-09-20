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20сентября
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Сергей Глушко устроил истерику, узнав о внебрачной дочери Наташи Королёвой

Королёва призналась, что у неё есть двухлетняя дочь в Америке

Сергей Глушко устроил истерику, узнав о внебрачной дочери Наташи Королёвой
Фото: wosoft.ru

48-летняя Наташа Королёва в эфире шоу «Секрет на миллион» призналась, что у неё есть двухлетняя дочь, отцом которой является её давний знакомый, живущий в США. Супруг певицы Сергей Глушко пришёл в ярость, узнав об этой новости, сообщает «Московский комсомолец».

В шоу «Секрет на миллион» Королёва рассказала, что два года назад стала мамой «очаровательной голубоглазой курносой девочки». Отцом ребёнка является мужчина-гей — давний знакомый певицы.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», после неудачного ЭКО с мужем Сергеем Глушко у Наташи остались четыре яйцеклетки. По просьбе своего друга две из них Наташа подарила ему, чтобы тот осуществил давнюю мечту стать отцом.

Певица призналась, что за это она получила от приятеля в подарок 50 биткоинов. По нынешнему курсу это 175 миллионов рублей.

Девочку вынашивала суррогатная мать. Сейчас малышка живёт в Сан-Франциско вместе со своим папой.

После такой новости маме Королёвой потребовались успокоительные лекарства. Людмиле Порывай стало плохо прямо во время телеэфира, когда её попросили прокомментировать известие о внучке.

Из-за откровений певицы её супруг стриптизёр Сергей Глушко устроил истерику. В какой-то момент Наташа даже попросила сына Архипа увести отца. Глушко завёлся и заявил, что ради эмоций может раздеться прямо сейчас, а затем порывался перевернуть стол. Сергея еле уговорили не делать этого. В итоге сын все-таки выполнил просьбу матери и вывел отца из студии.

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#дети #СМИ #шоу-бизнес

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