Сергей Глушко устроил истерику, узнав о внебрачной дочери Наташи Королёвой

В шоу «Секрет на миллион» Королёва рассказала, что два года назад стала мамой «очаровательной голубоглазой курносой девочки». Отцом ребёнка является мужчина-гей — давний знакомый певицы.

Как сообщает радио «Комсомольская правда», после неудачного ЭКО с мужем Сергеем Глушко у Наташи остались четыре яйцеклетки. По просьбе своего друга две из них Наташа подарила ему, чтобы тот осуществил давнюю мечту стать отцом.

Певица призналась, что за это она получила от приятеля в подарок 50 биткоинов. По нынешнему курсу это 175 миллионов рублей.

Девочку вынашивала суррогатная мать. Сейчас малышка живёт в Сан-Франциско вместе со своим папой.

После такой новости маме Королёвой потребовались успокоительные лекарства. Людмиле Порывай стало плохо прямо во время телеэфира, когда её попросили прокомментировать известие о внучке.

Из-за откровений певицы её супруг стриптизёр Сергей Глушко устроил истерику. В какой-то момент Наташа даже попросила сына Архипа увести отца. Глушко завёлся и заявил, что ради эмоций может раздеться прямо сейчас, а затем порывался перевернуть стол. Сергея еле уговорили не делать этого. В итоге сын все-таки выполнил просьбу матери и вывел отца из студии.