Пилотный проект комплексной застройки появится в Амурской области

Амурские парламентарии обсудили перспективы развития жилищного строительства на территории региона. В планах на текущий год ввести в эксплуатацию 220 тысяч квадратных метров жилья. Сейчас в Амурской области действует 99 разрешений на строительство на 700 тысяч квадратных метров жилья. В процессе возведения находятся 93 жилых дома.

В этом году сдадут три многоквартирных дома общей жилой площадью около 150 тысяч квадратных метров, а также около 70 тысяч квадратных метров индивидуального жилья. С января по август возведено 23,1 процента от плановых показателей на 2021 год.

По словам министра строительства и архитектуры области Николая Сибирякова, уже проведены встречи с застройщиками, на которых обсуждались проблемные вопросы и пути выхода из трудных ситуаций. Основной приём жилья придётся на последний квартал текущего года, а значит, вероятность выполнения плана высока.

— Для достижения показателей необходимо двукратно увеличить ввод жилья в регионе. С учетом выданных разрешений на строительство до 2024 года необходимый объем ввода жилья обеспечен. С 2024 года есть потребность в освоении новых территорий, их комплексном развитии, строительстве новых домов. Совместно с муниципалитетами уже отработаны несколько перспективных для застройки площадок, кроме того, на ВЭФ было подписано соглашение с одним из крупнейших застройщиков страны, который планирует построить в регионе до 2030 года порядка 800 тысяч квадратных метров жилья. Спрос на жилье есть, обеспечен он, в том числе, за счет необходимости строительства домов по бюджетным программам для различных категорий граждан, – подчеркнул Николай Александрович.

В Амурской области действует программа федерального проекта «Жильё», в рамках которой предполагается возведение около 2,7 миллиона квадратных метров жилья до 2030 года.

О перспективах застройки амурской столицы доложил мэр города Благовещенска Олег Имамеев. Жилищное строительство уже ведётся и планируется на территории Северного жилого района, территории в районах «Зейская набережная» («Лазурный берег»), «Серебряная миля» и квартале 607. В настоящий момент также идёт подготовка мастер-планов центральных территорий города Благовещенска, скоро начнётся конкурс на выполнение данных работ.

Амурское министерство строительства оказывает поддержку в реализации новых проектов. Так, правительство региона готово оказывать содействие в привлечении средств для строительства объектов инженерной и социальной инфраструктуры с минимальными процентами по кредитованию.

На совещании обсуждалась и проблема дефицита кадров, которая решается через взаимодействие с образовательными организациями.

— Механизм комплексного развитии территорий – своего рода революция в строительной отрасли. С его помощью мы сможем обеспечить застройку городских кварталов современными объектами, где будут предусмотрены все условия для комфортного проживания и организации досуга людей. Нормативные акты в этом направлении уже приняты, но необходимо не просто подписать документы, а начать эффективную реализацию проекта. Нужно проработать вопрос с инвесторами и до октября определиться с «пилотной» территорией, – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.