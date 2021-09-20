В Хэйхэ на Амуре прошли ежегодные масштабные учения по спасению людей на воде

Фото: скриншот ТВ г. Хэйхэ

В субботу, 18 сентября, на реке Амур со стороны китайского города Хэйхэ прошли масштабные ежегодные учения по спасению людей на воде.

В мероприятии приняли участие 30 человек на семи судах. Это были представители 13 ведомств: службы спасения, управления речной безопасности, таможни и пограничных служб. Учения были организованы в районе пристани к гостинице Иньцзянь, рядом с грузовым речным портом Хэйхэ.

Согласно сценарию учений, сотрудники безопасности туристического судна «Лунъю-002» в районе 995 километра реки Амур обнаружили троих туристов в воде и вызвали бригаду экстренного реагирования. Получив информацию о людях в воде, бригада экстренного реагирования управления речной безопасности города Хэйхэ отправила в район происшествия катер «Хайсюнь-13415», а также судно таможни Хэйхэ «Хайгуань-2002». По сценарию учения всех троих граждан Китая, оказавшихся в воде, удалось спасти, сообщает сайт biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.