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20сентября
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сегодня, 09:47 19

В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов

Лидирует «Единая Россия»

В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Амурский избирком сообщил о подсчете 95 процентов голосов в ходе выборов в Госдуму. Окончательные результаты голосования, в том числе на выборах в заксобрание, будут подведены к 23 сентября.

По данным амурского избиркома, в результате выборов по партийным спискам «Единая Россия» набирает 34,48 процента голосов, КПРФ – 26,45 %, ЛДПР – 14,15 %. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолевают «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду».

В выборах по одномандатному округу в регионе лидирует представитель «ЕР» Вячеслав Логинов.

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Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов
Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    11 часов назад

    ЕР мерзко не набрала большинство голосов-но протянула кандидата Логинова-не верю

  • paravis

    paravis
    11 часов назад

    Кто бы сомневался...

  • Алиса65

    Алиса65
    10 часов назад

    Это было самое гнусное голосование во всей истории. ЕР не набрала большинство, она ужом пролезла массовыми вбросами. Не верю в почти 50%-ную явку москвичей, да и по всем регионам явка почти 40%, а на избирательных участках пусто...

  • капрал

    капрал
    10 часов назад

    Поглядите на фото внимательнее и познайте кучу маразма: одни в халатах и перчатках, но без масок, другие в маске(почти) и перчатках, но без халата...

    Пришел на участок в своих маске и перчатках, а мне - "снимай, и надевай наши"))) видно, более защищенные))

  • Толбузянин

    Толбузянин
    10 часов назад

    Вот может мне так кажется или у меня окружают лишь те , кто за ЕР не голосовали

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    10 часов назад

    Алиса65, а вас кто-то заставляет верить? А за победу едра, надо сказать "спасибо" той половине "молчунов", которая тупо не проголосила!

    Едро побеждает на выборах только благодаря дисциплинированности своих избирателей.

  • Tуман

    Tуман
    10 часов назад

    Толбузянин, есть такая должность - голоса правильно считать...

  • retrogr

    retrogr
    10 часов назад

    да фуфло это всё/в хабе вон 60% якобы за дырявого губера голосовали - это вообще фантастика))

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    10 часов назад

    А у нас на избирательном участке предлагали только ручки. Ни обещанных перчаток, ни масок не было. Видно ушли на лево...

  • bayan-spam

    bayan-spam
    10 часов назад

    КТО не пошёл голосовать тот не пи....те нужно было идти. ЕДРО не 50% как раньше потому что пришло чуть больше народу!

  • fidel castro rus

    fidel castro rus
    10 часов назад

    Короче, более 50% против Единой России, всё что надо знать о выборах.

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    9 часов назад

    У нас поменьше голосов за ЕР, чем по стране.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    8 часов назад

    ещё 5 процентов не досчитали-догонят

  • White Wolf

    White Wolf
    6 часов назад

    В, избирательной комиссии. где приходится голосовать в течении уж 18 лет физиономии членов неизменны кто бы сомневался что подсчитают как надо по тому же Логинову!,

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    5 часов назад

    Властитель слабый и лукавый,

    Плешивый щеголь,враг труда,

    Нечаянно пригретый славой,

    Над нами царствовал тогда.

    А.С. Пушкин

  • Paster

    Paster
    5 часов назад

    Ну хоть больше физиономии Логинова на сайте больше не увидим. =)

  • slavik110

    slavik110
    5 часов назад

    Ничего сверхестественного не произошло. Только в Якутии коммунисты победили. А у нас болото... Очередная продажная акция завершилась успехом финасировавших её. Увы, коррупция в России непобедима.

  • Алиса65

    Алиса65
    4 часа назад

    Офисный планктон

    Едро побеждает на выборах только благодаря дисциплинированности своих избирателей.

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    Частично согласна, только там и мёртвые голосуют... Меня, как всегда нет в списке. Сыну не дали проголосовать, так как он здесь не прописан, а Соколову можно...

  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    явку сложнее натянуть,чем итоги нарисовать. для этого электронку и вводят.

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