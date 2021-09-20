В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов

По данным амурского избиркома, в результате выборов по партийным спискам «Единая Россия» набирает 34,48 процента голосов, КПРФ – 26,45 %, ЛДПР – 14,15 %. Кроме того, пятипроцентный барьер преодолевают «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду».

В выборах по одномандатному округу в регионе лидирует представитель «ЕР» Вячеслав Логинов.