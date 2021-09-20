Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов

Фото: www.amur.izbirkom.ru

В воскресенье, 19 сентября, в Амурской области завершилась избирательная кампания, которая длилась три дня. По данным на 18 часов, явка на выборах в Госдуму составляла 39,10 %, по выборам в заксобрание – 38,25 %, сообщает избирком Амурской области.

По данным на час ночи, пока среди партий лидирует «Единая Россия», на второй строчке – КПРФ, затем ЛДПР. Обработано 78 итоговых протоколов участковых комиссий из 750.

Фото: cikrf.ru

На мандаты в нижней палате российского парламента от Приамурья претендовали семь кандидатов. В законодательном собрании региона распределяют 27 мест: 18 из них займут депутаты-одномандатники, остальные получат те, что пройдут по партийным спискам.

Как рассказали в Центре общественного наблюдения, от наблюдателей поступило около 300 сообщений. Жалобы на возможные нарушения не подтвердились.