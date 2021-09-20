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20сентября
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сегодня, 08:28 16

Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов

Избирком обрабатывает результаты выборов

Явка на избирательных участках Амурской области достигла почти 40 процентов
Фото: www.amur.izbirkom.ru

В воскресенье, 19 сентября, в Амурской области завершилась избирательная кампания, которая длилась три дня. По данным на 18 часов, явка на выборах в Госдуму составляла 39,10 %, по выборам в заксобрание – 38,25 %, сообщает избирком Амурской области.

По данным на час ночи, пока среди партий лидирует «Единая Россия», на второй строчке – КПРФ, затем ЛДПР. Обработано 78 итоговых протоколов участковых комиссий из 750.

Фото: cikrf.ru

На мандаты в нижней палате российского парламента от Приамурья претендовали семь кандидатов. В законодательном собрании региона распределяют 27 мест: 18 из них займут депутаты-одномандатники, остальные получат те, что пройдут по партийным спискам.

Как рассказали в Центре общественного наблюдения, от наблюдателей поступило около 300 сообщений. Жалобы на возможные нарушения не подтвердились.

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 часов назад

    Даже половина жителей Амурки не пришла!

    Да хоть десять дней голосования сделайте, а доверия, как не было, так и нет!

  • Max412

    Max412
    12 часов назад

    На наших выборах главное не за кого голосуют, а кто подсчитывает голоса.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    12 часов назад

    интересно на каком этапе происходит подтассовка голосов?

  • DimonS

    DimonS
    12 часов назад

    "интересно на каком этапе происходит подтассовка голосов?"

    Не бойся, твой не подтасуют. Ты все равно не голосовал.

  • Tуман

    Tуман
    12 часов назад

    Поздравляю Славика Логинова с избранием депутатом ГД.

    Счастья тебе, Славик, на новом рабочем месте!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    12 часов назад

    ты Димон-и этим всё сказано

  • omniscope

    omniscope
    12 часов назад

    Выборы — очередной опиум для народа: https://www.youtube.com/watch?v=6cPP1rU4ddQ

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    11 часов назад

    Прикольно, побеждает партия, у которой председатель полностью самоустранился и прячется от народа, это венец демократии

  • slavik110

    slavik110
    11 часов назад

    Когда уже этих упырей скинут?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    11 часов назад

    Кроненберг

    интересно на каком этапе происходит подтассовка голосов?

    На этапе голосования!

    Объясняю: допустим, есть 100 избирателей, из них 60 человек против едра, но придут голосовать только 10 человек, потому что остальные 50 не верят в честные выборы. За едро всего 40 и все они придут голосовать. Итого получаем в процентах за едро 80%, за все остальные партии - 20%.

    Зато 50 человек, которые против едра, но не пошли на выборы, будут громче всех возмущаться "подтасовкой" голосов!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    11 часов назад

    я голосовал-я молодец

  • амурская алена

    амурская алена
    11 часов назад

    Офисный планктон 12 минут назад

    Совершенно правильно вы всё описали,полностью с вами согласна!

  • ordinary

    ordinary
    10 часов назад

    странно, вечером новости (ОТР кажется отображал итоги и ход)смотрел, голосование уже закончились там вылетало Амурская обл. 28,3 % или около 29. С утра новая цифра.

  • Allenga

    Allenga
    9 часов назад

    Уже не знаю на кого пенять.... на моем листе вчера (19.09.2020) в около 19-30 я была одна (1) проголосовавшая. На мужнином листе 3 или 4 + он. Все! Занавес!

    По моей прикидке записей на листе около 20. Есть вопросы к озвученной явке, как мне кажется.

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Все не явившиеся автоматом голосуют за ПЖиВ. Видимо у нас люди очень хорошо живут, раз половина на выборы не пришла.

  • retrogr

    retrogr
    2 часа назад

    )) да хоть 150% придет,один фиг итоги как надо будут.лукашенковский метод и здесь давно процветает.

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