Амурский избирком определит результаты трёхдневного голосования к 23 сентября

В воскресенье, 19 сентября, в 20:00 в Амурской области завершилось трёхдневное голосование за депутатов Госдумы РФ и Заксобрания региона. Короткое заключение процессу дала председатель областной избирательной комиссии Елена Воробьёва.

— В Амурской области завершилось голосование на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года. Все избирательные участки закрылись. Участковые избирательные комиссии приступили к подведению итогов. Первыми будут подведены итоги по выборам депутатов Госдумы. Затем будут определены итоги выборов депутатов Законодательного собрания. Там, где были местные выборы, также будут определены итоги по местным выборам. До 23 сентября мы определим результаты, – сказала Елена Валерьевна.