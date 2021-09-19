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19 сентября 2021, 22:18 4

Амурский избирком определит результаты трёхдневного голосования к 23 сентября

Об этом заявила его председатель Елена Воробьёва

Амурский избирком определит результаты трёхдневного голосования к 23 сентября
Фото: Амур.инфо

В воскресенье, 19 сентября, в 20:00 в Амурской области завершилось трёхдневное голосование за депутатов Госдумы РФ и Заксобрания региона. Короткое заключение процессу дала председатель областной избирательной комиссии Елена Воробьёва.

— В Амурской области завершилось голосование на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года. Все избирательные участки закрылись. Участковые избирательные комиссии приступили к подведению итогов. Первыми будут подведены итоги по выборам депутатов Госдумы. Затем будут определены итоги выборов депутатов Законодательного собрания. Там, где были местные выборы, также будут определены итоги по местным выборам. До 23 сентября мы определим результаты, – сказала Елена Валерьевна.

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    19 часов назад

    "Кипят ночные телодвижения за едро?)"

  • DimonS

    DimonS
    16 часов назад

    Тебе-то что волноваться? Все равно на выборы не ходил.

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    "Я то как раз и ходил и всегда хожу"

  • inoy

    inoy
    12 часов назад

    бабки усиленно заставляют писать их ручками)) все галочки проставил прям там, у нее на столе своей ручкой!!!

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