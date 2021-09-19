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19 сентября 2021, 18:23 0

В Амурской области за сутки выявили 119 случаев COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,3 %

В Амурской области за сутки выявили 119 случаев COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 119 пациентов. У 101 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (85 %), у 18 – в виде пневмонии (15 %). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора области.

Кроме того, за минувшие сутки 89 человек справились с болезнью. Однако, к сожалению, один пациент умер. С марта 2020 года от коронавируса скончались 429 амурчан, сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 181 случай новой коронавирусной инфекции. Из них 27 886 человек справились с вирусом. За это время сделано 1 256 983 ПЦР-тестов, из них за последние сутки – 2 144.

Напомним, что вчера, 18 сентября, в Приамурье зарегистрировали 121 случай коронавируса.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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