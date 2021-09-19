В Благовещенске проголосовал актёр Андрей Соколов

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Сегодня, 19 сентября, на одном из участков в Благовещенске на выборах депутатов Госдумы проголосовал российский актёр Андрей Соколов, сообщает Амуризбирком. В столицу области Соколов приехал для участия в фестивале «Амурская осень».

— Такое право имеют жители страны, заранее воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель» и выбравшие участок для голосования по месту нахождения. Таких заявлений всего было подано более 19 тысяч, – сообщили в избиркоме.

По данным на 15:00 явка на выборах депутатов Госдумы составила 35,06 %, на выборах депутатов законодательного собрания Амурской области – 34,28 %.