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19 сентября 2021, 17:45 4

В Благовещенске проголосовал актёр Андрей Соколов

Артист приехал в Приамурье на «Амурскую осень»

В Благовещенске проголосовал актёр Андрей Соколов
Фото: www.instagram.com/amurizbirkom/

Сегодня, 19 сентября, на одном из участков в Благовещенске на выборах депутатов Госдумы проголосовал российский актёр Андрей Соколов, сообщает Амуризбирком. В столицу области Соколов приехал для участия в фестивале «Амурская осень».

— Такое право имеют жители страны, заранее воспользовавшиеся механизмом «Мобильный избиратель» и выбравшие участок для голосования по месту нахождения. Таких заявлений всего было подано более 19 тысяч, – сообщили в избиркоме.

По данным на 15:00 явка на выборах депутатов Госдумы составила 35,06 %, на выборах депутатов законодательного собрания Амурской области – 34,28 %.

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    полистал фильмографию,оказывается после маленькой веры в куче фильмо-сериалов снимался.2 вроде-бы даже видел.но не запомнился,впрочем и в вере этой не знал кто там кучерявого играл)

  • Алиса65

    Алиса65
    23 часа назад

    Актёр востребованный. Видимо хорошо заплатили...

  • Paster

    Paster
    22 часа назад

    А кем востребованный?

  • vertex

    vertex
    19 часов назад

    "Мобильное умное голосование от эллочки накидает за едросов"

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