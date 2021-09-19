Закрытие «Амурской осени»: кто получил заветные статуэтки

Обновлено: вчера20:15



Сегодня, 19 сентября, в Благовещенске заканчивается 19 фестиваль «Амурская осень». Амур.инфо рассказывает, кто в этом году получил заветных «Журавлей», а также специальные призы и награды.

18:10 Церемония началась с выступления хора «Возрождение» и шоу-балета «Максимум». 18:20 Приз губернатора Амурской области – народная артистка России Нина Усатова. 18:29 Приз мэра Благовещенска – народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. 18:38 Приз организационного комитета – фильм «Проклятая земля. Рок», режиссёр Степан Бурнашёв. 18:57 Конкурс короткого метра. Специальный диплом жюри – Максим Лавров, фильм «Батя». Лучшая женская роль – Алёна Бабенко, фильм «Преследование мусора или Мой любимый муж», режиссёр Алиса Некрасова. Лучшая мужская роль – Сергей Калбинцев, фильм «Высшие уровни», режиссёры Алексей Сапрыкин и Екатерина Герм-Уварова. Лучшая режиссура – Никита Попов, фильм «Оболтус». Приз за лучший фильм – Антон Мамыкин, фильм «Снаряды для девочки». 19:12 Приз прессы: Наталья Гуркина, короткометражный фильм «Сборы». Анна Озар и Павел Емелин, короткометражный фильм «Водопроводчик». Роберт Дэф, фильм «Солнце будет завтра». Антон Бильжо, фильм «Лебединое озеро». 19:26 Приз зрительских симпатий Хабаровского края – спектакль «Не торопитесь прощаться», режиссёр Дмитрий Петрунь. 19:37 Приз президента фестиваля: спектакль «Эмигранты», режиссёр Юрий Муравицкий. Максим Аверин, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург 19:51 Конкурс антрепризных спектаклей: Специальный приз жюри – Светлана Коркошко, спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке», режиссёры Стелла Самохотова, Софья Лежнева. Лучшая роль второго плана – Пётр Красилов, спектакль «Главная роль», режиссёр Дмитрий Бурукин. Лучшая мужская роль – Семён Стругачёв, Артур Ваха, спектакль «Фальшивая нота», режиссёр Владимир Петров. Лучшая женская роль – Анна Якунина, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург. Лучшая режиссура – Сергей Гинзбург, спектакль «Лев зимой». Лучший спектакль – «Счастье у каждого своё», режиссёр Илья Бледный. 20:15 Конкурс полнометражного кино: Лучшая мужская роль – Никита Табунщик, фильм «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова. Лучшая операторская работа – Кирилл Мошкович (посмертно), фильм «Родитель», режиссёр Влад Фурман. Лучший сценарий – Мария Тумова, Алексей Петрухин, фильм «Выйти из группы», режиссёр Мария Тумова. Лучшая режиссура – Александр Андреев, фильм «5 недель». Гран-при фестиваля – «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова.

Просмотров всего: 1561

#Фестиваль «Амурская осень» #кино #культура

распечатать

Mr. Mustard