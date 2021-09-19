Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
19 сентября 2021, 18:00 8

Закрытие «Амурской осени»: кто получил заветные статуэтки

Рассказываем о победителях фестиваля

Закрытие «Амурской осени»: кто получил заветные статуэтки

Обновлено: вчера20:15

Сегодня, 19 сентября, в Благовещенске заканчивается 19 фестиваль «Амурская осень». Амур.инфо рассказывает, кто в этом году получил заветных «Журавлей», а также специальные призы и награды.

18:10

Церемония началась с выступления хора «Возрождение» и шоу-балета «Максимум».

18:20

Приз губернатора Амурской области – народная артистка России Нина Усатова.

18:29

Приз мэра Благовещенска – народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.

18:38

Приз организационного комитета – фильм «Проклятая земля. Рок», режиссёр Степан Бурнашёв.

18:57

Конкурс короткого метра.

Специальный диплом жюри – Максим Лавров, фильм «Батя».

Лучшая женская роль – Алёна Бабенко, фильм «Преследование мусора или Мой любимый муж», режиссёр Алиса Некрасова.

Лучшая мужская роль – Сергей Калбинцев, фильм «Высшие уровни», режиссёры Алексей Сапрыкин и Екатерина Герм-Уварова.

Лучшая режиссура – Никита Попов, фильм «Оболтус».

Приз за лучший фильм – Антон Мамыкин, фильм «Снаряды для девочки».

19:12

Приз прессы:

Наталья Гуркина, короткометражный фильм «Сборы».

Анна Озар и Павел Емелин, короткометражный фильм «Водопроводчик».

Роберт Дэф, фильм «Солнце будет завтра».

Антон Бильжо, фильм «Лебединое озеро».

19:26

Приз зрительских симпатий Хабаровского края – спектакль «Не торопитесь прощаться», режиссёр Дмитрий Петрунь.

19:37

Приз президента фестиваля:

спектакль «Эмигранты», режиссёр Юрий Муравицкий.

Максим Аверин, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург

19:51

Конкурс антрепризных спектаклей:

Специальный приз жюри – Светлана Коркошко, спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке», режиссёры Стелла Самохотова, Софья Лежнева.

Лучшая роль второго плана – Пётр Красилов, спектакль «Главная роль», режиссёр Дмитрий Бурукин.

Лучшая мужская роль – Семён Стругачёв, Артур Ваха, спектакль «Фальшивая нота», режиссёр Владимир Петров.

Лучшая женская роль – Анна Якунина, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург.

Лучшая режиссура – Сергей Гинзбург, спектакль «Лев зимой».

Лучший спектакль – «Счастье у каждого своё», режиссёр Илья Бледный.

20:15

Конкурс полнометражного кино:

Лучшая мужская роль – Никита Табунщик, фильм «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова.

Лучшая операторская работа – Кирилл Мошкович (посмертно), фильм «Родитель», режиссёр Влад Фурман.

Лучший сценарий – Мария Тумова, Алексей Петрухин, фильм «Выйти из группы», режиссёр Мария Тумова.

Лучшая режиссура – Александр Андреев, фильм «5 недель».

Гран-при фестиваля – «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова.

Просмотров всего: 1561

#Фестиваль «Амурская осень» #кино #культура

распечатать


Общество

Книжный фестиваль «Берег» опубликовал полную программу мероприятий в Благовещенске

Культура 4

Немного тайги и ужаса на «Амурской осени»
Культура

Сегодня в Благовещенске завершится фестиваль «Амурская осень»
Культура 1

«Как Раневская играла – я бы так же не смогла»
Комментарии
Показать все (8)
  • OT

    OT
    1 день назад

    А что поучительного и воспитательного в том, что предоставлено на Амурской Осени? НИ-ЧЕ-ГО. Дак о каких наградах речь?

  • Ыукпун

    Ыукпун
    23 часа назад

    Алеха, я думаю та и "Солженицына не читал"..., не то, чтобы посетить хоть один спекталь или кино, а рассуждаешь и осуждаешь

  • vertex

    vertex
    18 часов назад

    "Всё он читал,лучше Абрамова почитаю про Пряслиных,чем плешивую мразь слушать"

  • Nifashev

    Nifashev
    16 часов назад

    - Я требую продолжения банкета!

    - А за чей счёт? Кто будет расплачиваться?

  • Nifashev

    Nifashev
    16 часов назад

    - Огласите весь список, пжалста! Все статьи расходов на "Амурскую осень".

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 часов назад

    Nifashev, ты не там спрашиваешь! )))

  • DrDimon

    DrDimon
    11 часов назад

    "лучше Абрамова почитаю про Пряслиных,чем слушать" Лучше Агнию Барто. Или Михалкова-старшего. У Абрамова язык такой... тяжеловатый для восприятия. Северянин, одно слово. А про Пряслиных аж 4 романа написано. Ниасилишь. :)))

  • Undertaker

    Undertaker
    1 час назад

    Я их ранее прочитал, умник форумный

Показать все (8)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь