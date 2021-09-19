Закрытие «Амурской осени»: кто получил заветные статуэтки
Рассказываем о победителях фестиваля
Обновлено: вчера20:15
Сегодня, 19 сентября, в Благовещенске заканчивается 19 фестиваль «Амурская осень». Амур.инфо рассказывает, кто в этом году получил заветных «Журавлей», а также специальные призы и награды.
18:10
Церемония началась с выступления хора «Возрождение» и шоу-балета «Максимум».
18:20
Приз губернатора Амурской области – народная артистка России Нина Усатова.
18:29
Приз мэра Благовещенска – народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко.
18:38
Приз организационного комитета – фильм «Проклятая земля. Рок», режиссёр Степан Бурнашёв.
18:57
Конкурс короткого метра.
Специальный диплом жюри – Максим Лавров, фильм «Батя».
Лучшая женская роль – Алёна Бабенко, фильм «Преследование мусора или Мой любимый муж», режиссёр Алиса Некрасова.
Лучшая мужская роль – Сергей Калбинцев, фильм «Высшие уровни», режиссёры Алексей Сапрыкин и Екатерина Герм-Уварова.
Лучшая режиссура – Никита Попов, фильм «Оболтус».
Приз за лучший фильм – Антон Мамыкин, фильм «Снаряды для девочки».
19:12
Приз прессы:
Наталья Гуркина, короткометражный фильм «Сборы».
Анна Озар и Павел Емелин, короткометражный фильм «Водопроводчик».
Роберт Дэф, фильм «Солнце будет завтра».
Антон Бильжо, фильм «Лебединое озеро».
19:26
Приз зрительских симпатий Хабаровского края – спектакль «Не торопитесь прощаться», режиссёр Дмитрий Петрунь.
19:37
Приз президента фестиваля:
спектакль «Эмигранты», режиссёр Юрий Муравицкий.
Максим Аверин, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург
19:51
Конкурс антрепризных спектаклей:
Специальный приз жюри – Светлана Коркошко, спектакль «Фаина. Птица, парящая в клетке», режиссёры Стелла Самохотова, Софья Лежнева.
Лучшая роль второго плана – Пётр Красилов, спектакль «Главная роль», режиссёр Дмитрий Бурукин.
Лучшая мужская роль – Семён Стругачёв, Артур Ваха, спектакль «Фальшивая нота», режиссёр Владимир Петров.
Лучшая женская роль – Анна Якунина, спектакль «Лев зимой», режиссёр Сергей Гинзбург.
Лучшая режиссура – Сергей Гинзбург, спектакль «Лев зимой».
Лучший спектакль – «Счастье у каждого своё», режиссёр Илья Бледный.
20:15
Конкурс полнометражного кино:
Лучшая мужская роль – Никита Табунщик, фильм «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова.
Лучшая операторская работа – Кирилл Мошкович (посмертно), фильм «Родитель», режиссёр Влад Фурман.
Лучший сценарий – Мария Тумова, Алексей Петрухин, фильм «Выйти из группы», режиссёр Мария Тумова.
Лучшая режиссура – Александр Андреев, фильм «5 недель».
Гран-при фестиваля – «Райцентр», режиссёр Наталья Назарова.
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#Фестиваль «Амурская осень» #кино #культура