В Благовещенске на одном из перекрёстков из-под земли хлещет вода

Фото: https://www.instagram.com/blagmedia/

Обновлено: вчера17:12



В редакцию ИА «Амур.инфо» поступают фото и видео от читателей, на которых виден залитый водой перекресток улиц Горького и Шимановского. Судя по съёмке, вода брызжет из-под асфальта на проезжей части.

Напомним, ремонт коммуникаций и покрытия на улице Горького начался еще в апреле.

— Новый фонтан. Причем это не первый порыв, ранее на этом же перекрестке порвало трубу с кипятком. Причем рвет коммуникации уже после замены. Вот такое качество ремонта, – пишут благовещенцы.

Как сообщили в мэрии, на место выехали специалисты.

Обновлено в 17:12

Обследование показало, что порыв произошёл на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров по улице Шимановского.

— Этот участок не вошёл в план ремонта текущего года. Для устранения порыва ремонтной бригадой АКС работы ведутся в том числе на перекрёстке Горького – Шимановского, от водоснабжения отключены жилые дома по ул. Горького, 118, ул. Амурская, 133. На перекрёстке Горького-Шимановского был уложен только нижний слой асфальта, поэтому на общие сроки сдачи объекта данный порыв не повлияет.



Напомним, в связи с высоким уровнем износа сетей в городе Благовещенске ежегодно проводится большой объем работ по их замене, – сообщили в пресс-службе мэрии.