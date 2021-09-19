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19 сентября 2021, 16:56 8

В Благовещенске на одном из перекрёстков из-под земли хлещет вода

Как сообщают читатели, авария произошла уже после ремонта коммуникаций

В Благовещенске на одном из перекрёстков из-под земли хлещет вода
Фото: https://www.instagram.com/blagmedia/

Обновлено: вчера17:12

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступают фото и видео от читателей, на которых виден залитый водой перекресток улиц Горького и Шимановского. Судя по съёмке, вода брызжет из-под асфальта на проезжей части.

Напомним, ремонт коммуникаций и покрытия на улице Горького начался еще в апреле.

— Новый фонтан. Причем это не первый порыв, ранее на этом же перекрестке порвало трубу с кипятком. Причем рвет коммуникации уже после замены. Вот такое качество ремонта, – пишут благовещенцы.

Как сообщили в мэрии, на место выехали специалисты.

Обновлено в 17:12

Обследование показало, что порыв произошёл на магистральном трубопроводе диаметром 600 миллиметров по улице Шимановского.

— Этот участок не вошёл в план ремонта текущего года. Для устранения порыва ремонтной бригадой АКС работы ведутся в том числе на перекрёстке Горького – Шимановского, от водоснабжения отключены жилые дома по ул. Горького, 118, ул. Амурская, 133. На перекрёстке Горького-Шимановского был уложен только нижний слой асфальта, поэтому на общие сроки сдачи объекта данный порыв не повлияет.

Напомним, в связи с высоким уровнем износа сетей в городе Благовещенске ежегодно проводится большой объем работ по их замене, – сообщили в пресс-службе мэрии.

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#дороги #мэрия #происшествия

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Комментарии
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  • хаййп

    хаййп
    1 день назад

    что же скажет наш инстамэр..?интересно)))

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 день назад

    Только провели ремонт и замену всей сети. Вот профессионализм руководителей работ и исполнителей.

  • Арсений К.

    Арсений К.
    1 день назад

    Быстро провели обследование однако), которое сразу показало

  • Ditrih

    Ditrih
    1 день назад

    Зачем платить "за воду", если вот она, халявная, из-под земли фигачит?

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Ditrih, и за эту "халяву" заплатите, не расслабляйтесь))))

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 день назад

    Нужно срывать свежий асфальт и заново все переделывать. А можно как на Кузнечной - перекрыть и все оставить до осени следующего года. А вообще у русского народа есть одна очень правильная пословица: "Не можешь какать - не мучай попу".

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    "Зимой веселей будет"

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    12 часов назад

    Интересно: зачем вскрывать асфальт на Горького-Шимановского, если порыв на Шимановского, в нескольких метрах от ул.Горького????

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