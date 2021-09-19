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19 сентября 2021, 15:43 5

На окраине Благовещенска заметили обезьяну-дачницу

Животное разгуливало без хозяина

На окраине Благовещенска заметили обезьяну-дачницу

На окраине Благовещенска заметили обезьяну, которая разгуливала сама по себе. Как видно на записи, которую прислали в редакцию Амур.инфо очевидцы, на животном надет ошейник, однако хозяина нигде поблизости нет.

— Первый раз видели обезьяну в этом месте. На участках, откуда она вышла, людей не было уже. Вышла неожиданно для нас. Снимали через сетку, это соседний участок. Она походила вдоль сетки туда-сюда, посмотрела на нас и пошла в другую сторону, – рассказала благовещенка Юлия.

Местные зоозащитники предположили, что животное могло сбежать и посоветовали очевидцам обратиться к спасателям, чтобы они поймали обезьяну.

— Пока тепло – она бегает, но холода её добьют, – рассказала зоозащитница Светлана.

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#животные #происшествия

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 день назад

    Законы у нас такой обезьяной фигурирует

  • DimonS

    DimonS
    1 день назад

    То мож хозяева одичавшие?

  • DimonS

    DimonS
    1 день назад

    Хозяева дачи в смысле одичали до обезьяны...

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    по программе дальневосточного гектара переселенец? демографический кризис решается))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 часов назад

    Гастарбайтер... )))

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