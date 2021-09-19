На окраине Благовещенска заметили обезьяну-дачницу

На окраине Благовещенска заметили обезьяну, которая разгуливала сама по себе. Как видно на записи, которую прислали в редакцию Амур.инфо очевидцы, на животном надет ошейник, однако хозяина нигде поблизости нет.

— Первый раз видели обезьяну в этом месте. На участках, откуда она вышла, людей не было уже. Вышла неожиданно для нас. Снимали через сетку, это соседний участок. Она походила вдоль сетки туда-сюда, посмотрела на нас и пошла в другую сторону, – рассказала благовещенка Юлия.

Местные зоозащитники предположили, что животное могло сбежать и посоветовали очевидцам обратиться к спасателям, чтобы они поймали обезьяну.

— Пока тепло – она бегает, но холода её добьют, – рассказала зоозащитница Светлана.