В Мазановской больнице нашли врачей после проверки прокуратуры

После проверки прокуратуры в Мазановской больнице появились необходимые специалисты, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры. Так, в мае 2021 года на заседании коллегии, посвященном соблюдению законодательства в сфере здравоохранения, рассматривалась проблема недостатка специалистов учреждении.

Прокурор Амурской области посетил больницу, где проверил, устранило ли руководство больницы ранее выявленные недостатки. По требованию прокуратуры в больнице появились необходимые специалисты, которые оказывают медицинскую помощь местному населению.

В ходе совещания, которое также прошло накануне, прокурор Амурской области Александр Бучман подчеркнул, что на личном контроле прокурора области находится обеспечение граждан, в том числе детей-инвалидов, льготными лекарствами.

Бучман указал на необходимость принятия органами исполнительной власти мер к полному освоению выделяемых бюджетных средств, обеспечению контроля за исполнением условий соответствующих соглашений и контрактов.

— Отставание от сроков выполнения работ в рамках нацпроекта и несовременное освоение денежных средств недопустимы, поскольку в данном случае речь идет о жизни и здоровье граждан, – резюмировал прокурор.