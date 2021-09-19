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19 сентября 2021, 15:20 9

В Мазановской больнице нашли врачей после проверки прокуратуры

За работой учреждения следит прокуратура

В Мазановской больнице нашли врачей после проверки прокуратуры
Фото: прокуратура Амурской области

После проверки прокуратуры в Мазановской больнице появились необходимые специалисты, сообщает пресс-служба Амурской областной прокуратуры. Так, в мае 2021 года на заседании коллегии, посвященном соблюдению законодательства в сфере здравоохранения, рассматривалась проблема недостатка специалистов учреждении.

Прокурор Амурской области посетил больницу, где проверил, устранило ли руководство больницы ранее выявленные недостатки. По требованию прокуратуры в больнице появились необходимые специалисты, которые оказывают медицинскую помощь местному населению.

В ходе совещания, которое также прошло накануне, прокурор Амурской области Александр Бучман подчеркнул, что на личном контроле прокурора области находится обеспечение граждан, в том числе детей-инвалидов, льготными лекарствами.

Бучман указал на необходимость принятия органами исполнительной власти мер к полному освоению выделяемых бюджетных средств, обеспечению контроля за исполнением условий соответствующих соглашений и контрактов.

— Отставание от сроков выполнения работ в рамках нацпроекта и несовременное освоение денежных средств недопустимы, поскольку в данном случае речь идет о жизни и здоровье граждан, – резюмировал прокурор.

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#закон #здоровье #медицина

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Комментарии
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  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    1 день назад

    Неужели трудно послать прокуроров во все районные больницы, чтобы они там нашли врачей? Ещё их необходимо послать во все поликлиники, чтобы они нашли врачей узких специальностей. Оказывается, всё очень просто.

  • фая

    фая
    1 день назад

    Так все таки нашли в больнице (под столом), или нашли врачей в больницу?

  • paravis

    paravis
    1 день назад

    В суде нашли судей, а в магазине кассиров. Это банальная безграмотность творцов.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    1 день назад

    Просто жертвы ЕГЭ....

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    командировки оформляют на 2-3 месяца или реал нашли и ставки не режут?

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    22 часа назад

    Ха-ха-ха...Кто здравомыслящий поедет на ПМЖ в Мазановский район (не в обиду жителей- люди там хорошие, приветливые. Но им самим там не сладко). Вероятнее всего организовали "врачебные вахты", но это не на долго- отпуска летние закончатся и тю-тю специалисты. А всего лишь обл.бюджет должен хорошо платить, чтобы медики приезжали в отдалённые районы. На Сахалин, между прочим, молодые специалисты сами ломятся- им очень хорошие условия предлагают почему бы не перенять опыт? Нет, у нас лучше "заставить из под палки" !!!

  • vertex

    vertex
    16 часов назад

    "На Сахалине гастарбайтеры лечат,зайдите на их сайт,офигеете с комментариев"

  • Тугарин

    Тугарин
    13 часов назад

    Может, лучше в заголовке для больницы нашли врачей? А,то, что же получается. Они там прятались?

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 часов назад

    Заголовок - огонь! )))

    Афтар, жги истчО!

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