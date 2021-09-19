Сегодня в Благовещенске завершится фестиваль «Амурская осень»

Вот и подходит к концу чудесный праздник кино и театра, настоящего искусства – фестиваль «Амурская осень». Что ждёт амурчан в последний фестивальный день?

В 18:00 на сцене Общественно-культурного центра состоится торжественная церемония закрытия фестиваля кино и театра «Амурская осень 2021». В церемонии закрытия примут участие Максим Аверин, Нина Усатова, Виталина Цымбалюк-Романовская, Зинаида Кириенко, Елена Максимова и другие. 20 наград, 20 амурских журавлей отправятся в разные регионы России. Результаты конкурсов кино и антрепризы опубликует Амур.инфо.

В 19:00 на территории музейно-выставочного центра «Дом И.А. Котельникова» на набережной также вне конкурса покажут специальную программу «Союзмультфильм – 85!», посвящённую юбилею любимейшей и старейшей российской мультипликационной студии.