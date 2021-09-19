Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
19 сентября 2021, 12:53 13

В Амурской области на выборах в Госдуму проголосовали более четверти избирателей

На выборах в региональный парламент – чуть меньше

В Амурской области на выборах в Госдуму проголосовали более четверти избирателей
Фото: www.instagram.com/amurizbirkom/

По информации Амурского избиркома, по данным на 10 утра на выборах в Госдуму проголосовали 25,14 % избирателей. На участки пришёл 153 801 человек.

Наиболее активно голосуют в Шимановском районе – там выполнили свой гражданский долг почти 58 % избирателей.

На выборах в законодательное собрание области в первые два дня проголосовали 24,34 % амурчан – 147 412 человек.

Просмотров всего: 1487

#выборы

распечатать


Общество 2

Амуризбирком обработал 100 % итоговых протоколов
Власть 3

Сообщения о нарушениях на выборах в Амурской области не подтвердились

Власть 4

На выборах в Заксобрание Приамурья минимальный барьер преодолевают семь партий
Власть 19

В Амурской области подсчитали 95 процентов голосов
Комментарии
Показать все (13)
  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Да уж... в 2006 году отменили минимальный порог явки, а до этого на протяжении многих лет с трудом набирали 25% явки... То бишь, на глазок, лет двадцать народ дома отсиживается и чуда ждет))) До 20.00 участки работают, день чудный - встань и иди, воспользуйся своим правом, пусть косым-кривым, но твоим.

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 день назад

    А как так в Госдуму 25,14% , а в заксобрание области 24,34%? Если сразу 4 бюллетеня дают?

  • Myxira

    Myxira
    1 день назад

    Gorojanka, а это "сюрприз-сюрприз": когда открепляешься от своего участка, теряешь право проголосовать за своего депутата. Многие были неприятно удивлены.

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    1 день назад

    Опять махинации на выборах! Пришел на участок с открепительным, полученным через Госуслуги - выдали только два бюллетеня госдумовских, а местные не дали! Спрашиваю, что должен был сделать, чтобы по открепительному проголосовать за местную шатию-братию - жмут плечами и говорят про какой-то сбой в цифровых технологиях ЦИКа :) В общем - опять наедалово!

  • retrogr

    retrogr
    1 день назад

    уря,питер обогнали по голосовашкам

  • Толбузянин

    Толбузянин
    22 часа назад

    Тоже два билютеня дали и ничего не объяснили, голосовал по месту пребывания

  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    22 часа назад

    Ой Божечки четверть населения "типа пришла", не волнуйтесь- к 19.45 будет 50%....сами знаете как.

    И за кого тоже...

  • Paster

    Paster
    22 часа назад

    "Пришел на участок с открепительным, полученным через Госуслуги - выдали только два бюллетеня госдумовских, а местные не дали! Спрашиваю, что должен был сделать, чтобы по открепительному проголосовать за местную шатию-братию - жмут плечами и говорят про какой-то сбой в цифровых технологиях ЦИКа :) В общем - опять наедалово!"

    И в чем махинация? Если открепительное, значит вы не местный, а зачем вам тогда голосовать за местных?

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    21 час назад

    Ну не совсем неместный! Зарегистрирован в Благовещенске. Проживаю тут же, но по другому адресу (не по адресу регистрации). Взял открепительное (если его можно так назвать) для того чтобы через весь город не гонять на другой участок, через пробки, созданные Олежкой Тристаям (кстати, представителем правящей партии)!

  • Dendrolog-Ornitholog

    Dendrolog-Ornitholog
    21 час назад

    Во всеми восхваляемой ныне совдепии (ни дай бог там жить при том дефиците товаров и продуктов!) Олежка Тристаям уже давно бы положил партбилет на стол и, возможно, пилил бы "лобзиком" вековые лиственицы в бассейне Колымы!

  • vertex

    vertex
    19 часов назад

    "Походу это и есть честное голосувание Пастер, электронное наедалово от Эллочки по всей стране?)"

  • Allenga

    Allenga
    13 часов назад

    Уже не знаю на кого пенять.... на моем листе вчера (19.09.2020) в около 19-30 я была одна (1) проголосовавшая. На мужнином листе 3 или 4 + он. Все! Занавес!

    По моей прикидке записей на листе около 20. Есть вопросы к озвученной явке, как мне кажется.

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    12 часов назад

    Dendrolog-Ornitholog

    Во всеми восхваляемой ныне совдепии (ни дай бог там жить при том дефиците товаров и продуктов!) Олежка Тристаям уже давно бы положил партбилет на стол и, возможно, пилил бы "лобзиком" вековые лиственицы в бассейне Колымы!

    Зато у нас есть сто сортов колбасы! )))

Показать все (13)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь