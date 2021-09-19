В Амурской области на выборах в Госдуму проголосовали более четверти избирателей

Фото: www.instagram.com/amurizbirkom/

По информации Амурского избиркома, по данным на 10 утра на выборах в Госдуму проголосовали 25,14 % избирателей. На участки пришёл 153 801 человек.

Наиболее активно голосуют в Шимановском районе – там выполнили свой гражданский долг почти 58 % избирателей. На выборах в законодательное собрание области в первые два дня проголосовали 24,34 % амурчан – 147 412 человек.

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#выборы

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