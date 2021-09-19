Более тысячи амурских школьников и студентов получили именные губернаторские стипендии

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Второй год по инициативе губернатора Амурской области поощрение за успехи в учёбе школьники и студенты получают в денежном эквиваленте. На данный момент губернаторские стипендии поэтапно начисляются круглым отличникам, победителями и призёрами различных туров школьных олимпиад, сообщает пресс-служба правительства области.

— Эффект от губернаторских стипендий есть – амурские дети стали успешнее в учёбе. К примеру, в этом году именные губернаторские стипендии по итогам муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников получили на 200 учеников больше, чем в 2020-м. Таким образом, можно сказать, что одна из целей, которую мы преследовали при утверждении губернаторских стипендий, достигнута. Высокая оценка учеников и денежные выплаты – хороший стимул для получения школьниками более глубоких знаний, – отметил глава региона Василий Орлов.

За отличную учебу и лидирующие места по итогам олимпиад губернаторские стипендии в общей сложности получат свыше тысячи детей. Стимулирующие выплаты носят персональный характер и выплачиваются за каждую победу отдельно. Так, рекордсменкой по количеству стипендий на муниципальном уровне стала восьмиклассница из сковородинской школы № 3 Юлия Ларина, которая участвовала в олимпиадах по разным предметам и заработала восемь стипендий.

— Очень приятно, что таланты и успехи детей поддерживаются на уровне области. На полученные стипендии школьники могут купить необходимую для учебы технику, гаджеты или просто осуществить свою мечту. Мне бы очень хотелось купить собаку – померанского шпица. Эти животные очень добрые, умные, хорошо поддаются дрессировке, – поделилась Юлия.

Победителям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников выплачивается по 10 тысяч рублей, призёрам регионального этапа – по 15 тысяч рублей, победителям регионального этапа – по 20 тысяч рублей.

За отличную учёбу старшеклассники получат единовременные выплаты по 18 тысяч рублей. Главным условием стало наличие пятёрок по всем предметам в четвертях за последние три года.

Также правительство Амурской области поддерживает студентов колледжей. За отличную учёбу студенты два раза в год получают выплату в 12 тысяч рублей. Студенты, совмещающие учебу и работу по профилю, получат по 30 тысяч рублей.