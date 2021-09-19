Первый самолёт протестировал взлётно-посадочную полосу аэропорта Суйфэньхэ
В провинции Хэйлунцзян успешно прошли лётные испытания на территории нового гражданского аэропорта
16 сентября 2021 года в провинции Хэйлунцзян взлётно-посадочная полоса нового гражданского аэропорта близ Дуннина и Суйфэньхэ приняла первый самолёт. Лётные испытания прошли успешно, сообщает портал «Партнёры».
Строительство гражданского аэропорта было одним из сотни крупнейших проектов, реализующихся в этом году на территории провинции Хэйлунцзян. Все работы были завершены в срок, к концу августа.
Лётная проверка и испытательные полёты были запланированы на середину сентября. 16 сентября в 15:05 на взлетно-посадочной полосе аэропорта благополучно приземлился пассажирский самолет A320 авиакомпании China Southern Airlines.
По словам главного инженера штаб-квартиры гражданского аэропорта Суйфэньхэ Ли Лимина, в октябре текущего года пройдёт проверка аэропорта профессионалами для получения разрешения на использования аэропорта, а введение в эксплуатацию произойдёт до конца года.
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