Первый самолёт протестировал взлётно-посадочную полосу аэропорта Суйфэньхэ

Строительство гражданского аэропорта было одним из сотни крупнейших проектов, реализующихся в этом году на территории провинции Хэйлунцзян. Все работы были завершены в срок, к концу августа.

Лётная проверка и испытательные полёты были запланированы на середину сентября. 16 сентября в 15:05 на взлетно-посадочной полосе аэропорта благополучно приземлился пассажирский самолет A320 авиакомпании China Southern Airlines.

По словам главного инженера штаб-квартиры гражданского аэропорта Суйфэньхэ Ли Лимина, в октябре текущего года пройдёт проверка аэропорта профессионалами для получения разрешения на использования аэропорта, а введение в эксплуатацию произойдёт до конца года.