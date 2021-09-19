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19 сентября 2021, 11:49 2

Первый самолёт протестировал взлётно-посадочную полосу аэропорта Суйфэньхэ

В провинции Хэйлунцзян успешно прошли лётные испытания на территории нового гражданского аэропорта

Первый самолёт протестировал взлётно-посадочную полосу аэропорта Суйфэньхэ
Фото: russian.dbw.cn

16 сентября 2021 года в провинции Хэйлунцзян взлётно-посадочная полоса нового гражданского аэропорта близ Дуннина и Суйфэньхэ приняла первый самолёт. Лётные испытания прошли успешно, сообщает портал «Партнёры».

Строительство гражданского аэропорта было одним из сотни крупнейших проектов, реализующихся в этом году на территории провинции Хэйлунцзян. Все работы были завершены в срок, к концу августа.

Лётная проверка и испытательные полёты были запланированы на середину сентября. 16 сентября в 15:05 на взлетно-посадочной полосе аэропорта благополучно приземлился пассажирский самолет A320 авиакомпании China Southern Airlines.

По словам главного инженера штаб-квартиры гражданского аэропорта Суйфэньхэ Ли Лимина, в октябре текущего года пройдёт проверка аэропорта профессионалами для получения разрешения на использования аэропорта, а введение в эксплуатацию произойдёт до конца года.

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#Китай #строительство #транспорт

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    В дополнение к новости хотелось бы узнать, сколько времени прошло с момента закладки, так сказать первого камня, до того момента, когда: "... на взлетно-посадочной полосе аэропорта благополучно приземлился пассажирский самолет A320..."?

  • Отец

    Отец
    1 день назад

    .

    Строительство объекта началось 10 октября 2017 года. Объект будет расположен в районе деревни Хунци (红旗村) близ города Дуннина. Его общая площадь составляет 1,97 кв км. Проект вошел в план 13-й пятилетки КНР.

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