На территории 46 населённых пунктов Амурской области определят зоны затопления

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Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в планах правительства региона до конца года определить границы зон затопления на территории 46 населённых пунктов. Определение границ зоны затопления – непростая процедура, требующая учёта многих факторов. Для правильного прогнозирования территории затопления необходимо произвести расчёты, используя при этом различные данные и методы.

Часто используют картографическое и математическое моделирование, а законодательно процесс регулируется постановлением правительства РФ «Об определении границ зон затопления, подтопления».

В Приамурье до конца года определят границы затопления в 46 населённых пунктов. На данный момент основные работы заключены для 15 населённых пунктов, проходит согласование всех необходимых документов. Работы по остальным территориям (31 населённый пункт) завершатся до 25 декабря.

— По результатам проведения открытых конкурсов нам удалось сэкономить 29,9 миллиона рублей. Этих средств хватит на определение границ зон затопления на территориях дополнительных 13 населенных пунктов. Всего из областного бюджета на данную работу предусмотрено финансирование в размере 148 миллионов рублей, в текущем году – 67 миллионов рублей, – рассказал Дмитрий Лужнов, министр природных ресурсов Амурской области.

Первый открытый конкурс на выполнение работ по определению зоны затопления на сумму в 17 миллионов рублей был проведён в апреле. Были установлены границы зон затопления на территории 15 населённых пунктов (четыре села Архаринского района, три села Благовещенского района, три села Константиновского района, пять сёл Михайловского района).

Второй конкурс состоялся в августе, были заключены контракты на сумму около 20 миллионов рублей. Границы зон затопления будут определены на территориях 31 населённого пункта (шесть – в Михайловском районе, шесть – в Завитинском, десять – в Ивановском, семь – в Белогорском районе).

Завершается процедура заключения контракта на выполнение работ по установлению границ зон затопления на территориях Белогорска и Мазанова.

— Полностью завершить определение зон затопления во всех 213 населённых пунктах области, где это необходимо, планируем не позднее четвертого квартала 2022 года. Эту работу важно сделать в максимально сжатые сроки. В границах зон затопления запрещено строительство жилья, сооружений и объектов экономики без инженерной защиты. Такие ограничения позволят минимизировать ущерб, наносимый паводками. За последние семь лет в Амурской области наблюдалось четыре наводнения, наиболее разрушительным из них оказался паводок текущего года. И прогноз специалистов однозначен: региону нужно принимать меры по защите людей от дальнейших подтоплений, – отметил губернатор Василий Орлов.

В планах правительства Амурской области переселить жителей, проживающих на территориях с высоким риском подтоплений, в безопасные места. Запланировано строительство защитных сооружений в Усть-Ивановке, Гродекове и Владимировке, а также работы по дноуглублению и расчистке русел малых рек.