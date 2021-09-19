Чиновник из Хэйхэ стал фигурантом громкого дела

Чиновник занимает свою должность с 2016 года. До 2006 года он занимал различные посты в администрации городов Бэйань и уезда Суньу. С 2006 по 2011 годы он был секретарём партийной ячейки в управлении городским хозяйством и заместителем начальника секретариата Коммунистической партии Китая Народного правительства города Хэйхэ.

Как сообщается, чиновник проходит проверку со стороны надзорных органов:

«Цюй Шугуан, заместитель директора Постоянного комитета Народного собрания муниципалитета Хэйхэ, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, и в настоящее время он подвергается дисциплинарному контролю, надзору и расследованию» (автоперевод Google).

Ранее расследование началось в отношении Яо Луна, действующего заместителя председателя Собрания народных представителей города Хэйхэ.