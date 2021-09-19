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19 сентября 2021, 10:47 1

Чиновник из Хэйхэ стал фигурантом громкого дела

В отношении крупного руководителя из Хэйхэ начато расследование из-за нарушения партийной дисциплины

Чиновник из Хэйхэ стал фигурантом громкого дела
Фото: Скриншот сайта

На сайте комиссии по дисциплинарной проверке коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян появилось сообщение о расследовании в отношении Цюй Шугуана, заместителя директора постоянного комитета Народного Конгресса муниципалитета Хэйхэ, которого обвиняют в нарушении партийной дисциплины, пишет Biang.ru.

Чиновник занимает свою должность с 2016 года. До 2006 года он занимал различные посты в администрации городов Бэйань и уезда Суньу. С 2006 по 2011 годы он был секретарём партийной ячейки в управлении городским хозяйством и заместителем начальника секретариата Коммунистической партии Китая Народного правительства города Хэйхэ.

Как сообщается, чиновник проходит проверку со стороны надзорных органов:

«Цюй Шугуан, заместитель директора Постоянного комитета Народного собрания муниципалитета Хэйхэ, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, и в настоящее время он подвергается дисциплинарному контролю, надзору и расследованию» (автоперевод Google).

Ранее расследование началось в отношении Яо Луна, действующего заместителя председателя Собрания народных представителей города Хэйхэ.

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#криминал #политика #Китай

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 день назад

    А, что, у "наших" чиновников всё норм, коль на китайских перешли?

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