Чиновник из Хэйхэ стал фигурантом громкого дела
В отношении крупного руководителя из Хэйхэ начато расследование из-за нарушения партийной дисциплины
На сайте комиссии по дисциплинарной проверке коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян появилось сообщение о расследовании в отношении Цюй Шугуана, заместителя директора постоянного комитета Народного Конгресса муниципалитета Хэйхэ, которого обвиняют в нарушении партийной дисциплины, пишет Biang.ru.
Чиновник занимает свою должность с 2016 года. До 2006 года он занимал различные посты в администрации городов Бэйань и уезда Суньу. С 2006 по 2011 годы он был секретарём партийной ячейки в управлении городским хозяйством и заместителем начальника секретариата Коммунистической партии Китая Народного правительства города Хэйхэ.
Как сообщается, чиновник проходит проверку со стороны надзорных органов:
«Цюй Шугуан, заместитель директора Постоянного комитета Народного собрания муниципалитета Хэйхэ, подозревается в серьезных нарушениях дисциплины и закона, и в настоящее время он подвергается дисциплинарному контролю, надзору и расследованию» (автоперевод Google).
Ранее расследование началось в отношении Яо Луна, действующего заместителя председателя Собрания народных представителей города Хэйхэ.
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