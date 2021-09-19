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19 сентября 2021, 10:08 0

Специалисты ждут спада заболеваемости коронавирусом на новогодних каникулах

Волна активности вируса длится четыре-шесть недель

Специалисты ждут спада заболеваемости коронавирусом на новогодних каникулах
Фото: pixabay.com

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев рассказал, что в январе будущего года ожидается спад заболеваемости COVID-19 в России. По словам эксперта, вывод сделали исходя из средней продолжительности вспышек активности вируса, пишет ТАСС.

— Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать её конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября – ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае, – сказал он.

Как рассказал Исаев, сейчас наблюдается уже четвёртая волна COVID-19. Специалисты регистрируют новый штамм «мю»: как предполагается, он может уклоняться от антител к COVID-19.

Напомним, вчера в Амурской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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