Специалисты ждут спада заболеваемости коронавирусом на новогодних каникулах

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— Мы не можем предсказать начало волны, но можем предсказать, когда ждать её конца. Обычно инфекционные заболевания идут волнами. По коронавирусу волна длится в среднем четыре-шесть недель. Если она начнется в конце октября – ноябре, то как раз на новогодних праздниках из-за морозов и ослабления социальных контактов мы увидим спад. На январских праздниках может быть еще динамика догоняющих госпитализаций, а к концу января спад должен быть в любом случае, – сказал он.

Как рассказал Исаев, сейчас наблюдается уже четвёртая волна COVID-19. Специалисты регистрируют новый штамм «мю»: как предполагается, он может уклоняться от антител к COVID-19.

Напомним, вчера в Амурской области выявили 121 новый случай заражения коронавирусом.