Наблюдатели прокомментировали промежуточные итоги голосования в Амурской области

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За ходом голосования в Амурской области следят более 2,5 тысячи человек. В целом по России насчитывается полмиллиона наблюдателей. В этом году за выборами в Приамурье следят, в том числе известные в регионе люди и блогеры.

Общественники поделились итогами первого дня голосования.

Максим Ермаков, заместитель руководителя регионального общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной компании в Амурской области:

— Вчера в Центре общественного наблюдения подвели итоги первого дня голосования. Встречу провели с наблюдателями областного центра, многие из них впервые принимали участие в наблюдении за выборами. Они поделились своими впечатлениями от проведенного дня на участке и присутствия на выездном голосовании. Коллеги отметили слаженную и профессиональную работу участковых комиссий, уважительное отношение к избирателям и другим участникам избирательного процесса.

Сергей Чеботов, депутат Благовещенской городской думы:



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— По сути, голосование только началось и каких-либо замечаний у избирательных комиссий и наблюдателей нет. Надеюсь, что и по завершению выборов их точно так же не будет.⠀



Трёхдневное голосование даёт всем нам время подумать, остаться наедине со своими мыслями, аргументами, ещё раз взвесить все «за» и «против» и определиться с импонирующими кандидатами и партиями.⠀



Будьте активными, приходите на избирательные участки, выражайте своё мнение, голосуйте за достойных кандидатов, друзья!

Светлана Тюкалова, член общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной компании в Амурской области:

— В Амурской области все три дня ведут работу 733 участковые избирательные комиссии. На базе общественной палаты Амурской области действует Центр общественного наблюдения (видеонаблюдения) за ходом голосования. Посетить его и лично осуществить контроль за деятельностью участников избирательного процесса на УИК в режиме реального времени может любой желающий.

В Амурской области не отмечено нарушений в ходе выборов. За ними пристально следит специально созданный центр.