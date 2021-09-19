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19 сентября 2021, 08:03 1

За один день выборов в России выявлено семь тысяч фейков

Вал их спал в связи с полной недоказанностью

За один день выборов в России выявлено семь тысяч фейков
Фото: pixabay.com

Наблюдатели в России фиксируют множество фейков о выборах. Только за 17 сентября их число превысило семь тысяч.

— За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Свои цели «фейкометы» не достигли, потому что есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию, – сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

В Амурской области не отмечено нарушений в ходе выборов. За ними пристально следит специально созданный центр.

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#выборы

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    11 часов назад

    "Свои цели «фейкометы» не достигли"

    Отнюдь! Судя по явке и предварительным итогам голосования, цель достигнута.

    Ведь все эти фейки направлены на то, чтобы убедить электорат в отсутствии альтернативы, в результате чего протестная часть потенциальных избирателей тупо не пойдёт на голосование.

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