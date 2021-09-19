За один день выборов в России выявлено семь тысяч фейков

Наблюдатели в России фиксируют множество фейков о выборах. Только за 17 сентября их число превысило семь тысяч.

— За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тысяч фейковых сообщений за один день. Приятный момент заключается только в том, что накал удалось к утру субботы сбить. Свои цели «фейкометы» не достигли, потому что есть видеонаблюдение на участках, есть видеофиксация и возможность оперативно разбирать любую спорную ситуацию, – сообщил руководитель рабочей группы по общественному наблюдению за дистанционным электронным голосованием Координационного совета при Общественной палате РФ по общественному контролю за голосованием Александр Малькевич.

В Амурской области не отмечено нарушений в ходе выборов. За ними пристально следит специально созданный центр.