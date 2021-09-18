В Амурской области за сутки выявили 121 случай COVID-19
Темп прироста за последние сутки – 0,4 %
В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 121 пациента. У 84 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69 %), у 37 – в виде пневмонии (31 %). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.
За те же сутки, согласно данным портала стопкоронавирус.рф, выздоровел 101 пациент, двое умерли.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 062 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровело 27 797 пациентов, умерло 428.
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