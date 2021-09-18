Массовое ДТП в Благовещенске устроила пьяная женщина
Полиция раскрыла детали происшествия
В полиции раскрыли подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Благовещенске сегодня утром: водитель не справился с управлением, его авто, задев шесть припаркованных автомобилей, врезалось в седьмой.
Оказалось, что за рулем была женщина в состоянии алкогольного опьянения.
— Сотрудниками полиции установлено, что водитель управляла автомобилем с признаками алкогольного опьянения, не имея права на управление. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Ранее правонарушительница привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
Пока в отношении женщины-водителя составлен только административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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