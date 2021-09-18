Массовое ДТП в Благовещенске устроила пьяная женщина

Оказалось, что за рулем была женщина в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудниками полиции установлено, что водитель управляла автомобилем с признаками алкогольного опьянения, не имея права на управление. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Ранее правонарушительница привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Пока в отношении женщины-водителя составлен только административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.