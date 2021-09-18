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18 сентября 2021, 17:17 5

Массовое ДТП в Благовещенске устроила пьяная женщина

Полиция раскрыла детали происшествия

Массовое ДТП в Благовещенске устроила пьяная женщина
Фото: pixabay.com

В полиции раскрыли подробности дорожно-транспортного происшествия, случившегося в Благовещенске сегодня утром: водитель не справился с управлением, его авто, задев шесть припаркованных автомобилей, врезалось в седьмой.

Оказалось, что за рулем была женщина в состоянии алкогольного опьянения.

— Сотрудниками полиции установлено, что водитель управляла автомобилем с признаками алкогольного опьянения, не имея права на управление. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Ранее правонарушительница привлекалась к ответственности за подобные правонарушения, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Пока в отношении женщины-водителя составлен только административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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#ДТП #происшествия

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    Ей лучше в тюрьму,-владельцы шести авто - порвут как тузик.....

  • kidman

    kidman
    2 дня назад

    "водитель управляла автомобилем с признаками алкогольного опьянения, не имея права на управление. Виновница ДТП от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. Ранее правонарушительница привлекалась к ответственности за подобные правонарушения"

    Судя по этой информации, папик в погонах у неё имеется. Поэтому в тюрьму - это вряд-ли.

    Отправьте её лучше в Иран. Там её быстро перевоспитают (а не захочет перевоспитываться - камнями закидают)

  • Авантыч

    Авантыч
    2 дня назад

    kidman

    Судя по этой информации она без прав и ее привлекали за "пьяную езду". Где и что намекает на "папика в погонах"

  • Правильный умник

    Правильный умник
    1 день назад

    ...решается вопрос о возбуждении уголвного дела....ждут сколько занесут?

  • inoy

    inoy
    10 часов назад

    в следующий раз она выйдет на встречку и похоронит пару тройку человек, и многие скажут, ее надо раньше садить...

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