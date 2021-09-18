В амурском селе Среднебелое в горящем доме пожарные обнаружили тело мужчины
Обстоятельства происшествия устанавливаются
Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области, в субботу, 18 сентября, в 06:45 поступила информация о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Среднебелое Ивановского района.
Огнеборцы Ивановского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело погибшего мужчины.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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