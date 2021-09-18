В амурском селе Среднебелое в горящем доме пожарные обнаружили тело мужчины

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Амурской области, в субботу, 18 сентября, в 06:45 поступила информация о возгорании двухквартирного жилого дома в селе Среднебелое Ивановского района.

Огнеборцы Ивановского пожарно-спасательного гарнизона оперативно ликвидировали пожар. На месте происшествия пожарные обнаружили тело погибшего мужчины. На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Алёна Чуева