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18 сентября 2021, 16:02 1

Первый день голосования в Амурской области прошёл в штатном режиме

В Центре общественного наблюдения подвели итоги вчерашнего дня

Первый день голосования в Амурской области прошёл в штатном режиме
Фото: http://www.amur.izbirkom.ru/

В Центре общественного наблюдения, где в режиме реального времени идёт трансляция с избирательных участков c установленных камер видеонаблюдения, подвели итоги первого дня наблюдения на выборах.

Центр общественного наблюдения дал возможность политическим партиям, кандидатам и другим участникам выборов наблюдать за голосованием на избирательных участках.

Отмечается, что голосование шло в штатном режиме, а все необходимые меры по обеспечению безопасности здоровья амурчан исполнялись.

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#выборы

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 день назад

    А что творится за стенами избирательных центров, покупка голосов это вам не нарушения?

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