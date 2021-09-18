Первый день голосования в Амурской области прошёл в штатном режиме
В Центре общественного наблюдения подвели итоги вчерашнего дня
В Центре общественного наблюдения, где в режиме реального времени идёт трансляция с избирательных участков c установленных камер видеонаблюдения, подвели итоги первого дня наблюдения на выборах.
Центр общественного наблюдения дал возможность политическим партиям, кандидатам и другим участникам выборов наблюдать за голосованием на избирательных участках.
Отмечается, что голосование шло в штатном режиме, а все необходимые меры по обеспечению безопасности здоровья амурчан исполнялись.
Просмотров всего: 542