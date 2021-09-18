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18 сентября 2021, 15:00 5

Василий Орлов призвал амурчан идти на выборы

Губернатор выступил с видеообращением

Василий Орлов призвал амурчан идти на выборы
Фото: @amurobl_official

Глава Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам с призывом идти на выборы. Видеообращение опубликовано в официальном паблике регионального правительства в Instagram.

— Уважаемые друзья, в эти выходные нам предстоит сделать важный выбор. Выбор, от которого будет зависеть развитие не только нашей области, но и всей страны. Нам вместе предстоит избрать новый состав Государственной Думы и депутатов областного законодательного собрания. Участие в голосовании – не просто формальность, это гражданский долг, настоящее проявление патриотизма и любви к своей земле, – заявил, в частности, губернатор.

Сам Василий Орлов уже проголосовал. По данным амурского избиркома на 15:00 17 сентября в регионе проголосовало уже свыше 8 процентов избирателей.

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#выборы #губернатор

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    В пятницу голосовали безработные, бездельники, нормальные люди работали..(на благо области)

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    2 дня назад

    Голосуйте в воскресенье...Доставьте лишние проблему подтасовщикам.

  • retrogr

    retrogr
    2 дня назад

    да уже 2 ролика с вбросами в телеге видел

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 дня назад

    Так вон оно чё, Семёныч! Ранее думал, что патриотизм в другом проявляется, а оказалось, всё намного проще. Проголосовал и все, ты патриот! Чес слово, странное представление у него на счёт патриотизма.

  • paravis

    paravis
    1 день назад

    Земля наша лишь метр на два. За остальное надо платить.

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