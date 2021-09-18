Василий Орлов призвал амурчан идти на выборы

Глава Амурской области Василий Орлов обратился к амурчанам с призывом идти на выборы. Видеообращение опубликовано в официальном паблике регионального правительства в Instagram.

— Уважаемые друзья, в эти выходные нам предстоит сделать важный выбор. Выбор, от которого будет зависеть развитие не только нашей области, но и всей страны. Нам вместе предстоит избрать новый состав Государственной Думы и депутатов областного законодательного собрания. Участие в голосовании – не просто формальность, это гражданский долг, настоящее проявление патриотизма и любви к своей земле, – заявил, в частности, губернатор.

Сам Василий Орлов уже проголосовал. По данным амурского избиркома на 15:00 17 сентября в регионе проголосовало уже свыше 8 процентов избирателей.