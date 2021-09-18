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18 сентября 2021, 15:33 0

Любители бега занимаются плоггингом на окраине Благовещенска

Акция «Чисто. Бег» проходит при поддержке Фонда Президентских грантов

Любители бега занимаются плоггингом на окраине Благовещенска
Фото: pixabay.com

В районе Верхнеблаговещенского в рамках проекта «Бегу быть» проходит мероприятие «Чисто. Бег». Оно направлено на популяризацию спортивного образа жизни и раздельного сбора мусора. В этом году проект выиграл в конкурсе Фонда Президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Организаторы мероприятия – клуб любителей бега «Бег к мечте». «Чисто. Бег» проводится при поддержке организации «РазДельный сбор» в Благовещенске.

Основой акции «Чисто. Бег» стало известное в европейской части России и развивающееся на Дальнем Востоке направление плоггинг, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники акции в Благовещенске бегут по маршрутам на территории золоотвала в Верхнеблаговещенском, очищая территорию от мусора.

Мусор, собранный бегунами, пойдёт на вторичную переработку. Альбина Попова, руководитель проекта «Бег к мечте», рассказала, что участникам предоставили несколько мешков, в которые они собирают мусор по фракциям (алюминий, пластик, стекло), и отдельный мешок для неподлежащих переработке отходов. За каждый наполненный мешок участники получат небольшие призы.

В октябре в рамках проекта «Бегу быть» запланировано ещё одно мероприятие – кросс «ЭкоМарафон» пройдёт в октябре. Участники не только пробегут пять километров, но и посадят деревья на территории Храма Ксении Петербургской в микрорайоне. Здесь появятся калина, рябина и венгерская сирень.

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#природа #спорт #экология

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