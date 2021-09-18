В Воронежской области задержали напавшего на отдел полиции и убившего семью

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В Воронежской области задержали 54-летнего Виктора Мирского, который подозревается в нападении на отдел полиции и в убийстве семьи, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Во время задержания мужчина оказал вооружённое сопротивление, но полицейские его обезоружили. Злоумышленника ранили, сейчас ему оказывают медицинскую помощь.

Правоохранители заметили автомобиль подозреваемого около одного из сёл области. Во время погони мужчина свернул в поле, там его и задержали.

Напомним, Мирской напал на отдел полиции в городе Лиски 16 сентября. Он пытался подорвать дверь с помощью самодельного взрывного устройства. Был ранен сотрудник полиции. Позже выяснилось, что этот же мужчина убил трёх человек, являвшиеся членами одной семьи. Когда личность подозреваемого установили и сотрудники пришли к нему домой, то выяснилось, что часть его жилища заминирована.