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18 сентября 2021, 13:45 5

Амурские избиратели из труднодоступных и отдалённых местностей проголосовали досрочно

Выборы для них состоялись 16 сентября

Амурские избиратели из труднодоступных и отдалённых местностей проголосовали досрочно
Фото: www.amur.izbirkom.ru

16 сентября в Амурской области завершилось досрочное голосование групп избирателей, находившихся в значительно удалённых от избирательных участков территориях. Это территории Тындинского муниципального округа, Сковородинского, Магдагачинского, Селемджинского, Мазановского и Зейского районов, сёла Ураловка и Кухтерин Луг Шимановского района.

Члены участковых избирательных комиссий, используя вертолёты, высокопроходимые автомобили и вездеходы, посещали отдалённые населённые пункты, метеостанции, базы оленеводов, вахтовые посёлки.

Всего на выборах депутатов Госдумы проголосовало 2 119 избирателей, на выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области – 1 379, сообщает избирательная комиссия Амурской области.

Голосование проводилось с соблюдением мер по обеспечению безопасности здоровья избирателей.

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#выборы

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Комментарии
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  • OT

    OT
    2 дня назад

    А не врете? Никакой подготовительной информации небыло о сборе голосов в отдаленных местах и вдруг бац-бац! Все. Проголосовали.

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    Разница в 740 бюллетеней....а ведь бюллетени выдаются одновременно и для голосования в Думу и для голосования в заксобрание....вывод-прошел вброс 740 бюллетеней по выборам в Думу....интересно в пользу какого депутата.....

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 дня назад

    На фото собачка явно мочиться на урну для голосования)))

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    "Gorojanka 24 минуты назад

    На фото собачка явно мочиться на урну для голосования)))" не мочится,- а помечает...(голосовала мол)....

  • dance

    dance
    1 день назад

    Расхождение по числу бюллетеней обусловлено тем, что не все голосовавшие имеют прописку в Амурской области, поэтому голосуют только за ГД. Я живу и работаю в одном муниципальном образовании, а постоянная прописка в другом - получили не 4, а 3 бюллетеня, т.к. за округ не голосовала.

    Так что Кузьмич93, не наводи смуту. Разберись сначала

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