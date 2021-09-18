Амурские избиратели из труднодоступных и отдалённых местностей проголосовали досрочно

16 сентября в Амурской области завершилось досрочное голосование групп избирателей, находившихся в значительно удалённых от избирательных участков территориях. Это территории Тындинского муниципального округа, Сковородинского, Магдагачинского, Селемджинского, Мазановского и Зейского районов, сёла Ураловка и Кухтерин Луг Шимановского района.

Члены участковых избирательных комиссий, используя вертолёты, высокопроходимые автомобили и вездеходы, посещали отдалённые населённые пункты, метеостанции, базы оленеводов, вахтовые посёлки. Всего на выборах депутатов Госдумы проголосовало 2 119 избирателей, на выборах депутатов Законодательного Собрания Амурской области – 1 379, сообщает избирательная комиссия Амурской области. Голосование проводилось с соблюдением мер по обеспечению безопасности здоровья избирателей.

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Алёна Чуева