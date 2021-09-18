Блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

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Данная выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Такую меру поддержки смогут получить граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Уточняется, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на данные выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступил в силу в день его подписания, 17 сентября.