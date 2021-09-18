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18 сентября 2021, 13:15 2

Блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей

Такой указ подписал Владимир Путин

Блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате россиянам, которые награждены медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Сумма выплаты составит 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Кремля.

Данная выплата приурочена к 80-й годовщине открытия Дороги жизни. Такую меру поддержки смогут получить граждане РФ, которые постоянно проживают на территории России, в Латвийской Республике, Литовской Республике, Эстонской Республике, на территориях Республики Абхазия, Республики Южная Осетия и Приднестровья.

Уточняется, что правительство РФ должно обеспечить финансирование расходов на данные выплаты, а также определить порядок и условия их осуществления. Указ вступил в силу в день его подписания, 17 сентября.

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#российская власть

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Комментарии
Показать все (2)
  • тт

    тт
    2 дня назад

    Они ещё живы?

  • inoy

    inoy
    2 дня назад

    поэтому такая сумма...

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