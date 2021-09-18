Для голосования на выборах Владимир Путин использовал телефон одного из помощников
Президент проголосовал онлайн
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что президент РФ Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников.
— У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально, – рассказал Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Владимирович рассказывал, что у него нет мобильного телефона, поскольку он имеет другие способы оперативной связи с любыми абонентами.
Онлайн-голосование как пилотный проект доступно в ряде регионов страны, в том числе в Москве.
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