Для голосования на выборах Владимир Путин использовал телефон одного из помощников

— У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально, – рассказал Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Владимирович рассказывал, что у него нет мобильного телефона, поскольку он имеет другие способы оперативной связи с любыми абонентами.

Онлайн-голосование как пилотный проект доступно в ряде регионов страны, в том числе в Москве.