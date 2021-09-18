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18 сентября 2021, 12:29 11

Для голосования на выборах Владимир Путин использовал телефон одного из помощников

Президент проголосовал онлайн

Для голосования на выборах Владимир Путин использовал телефон одного из помощников
Фото: tass.ru

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил радиостанции «Говорит Москва», что президент РФ Владимир Путин для голосования на выборах в Госдуму в онлайн-формате использовал телефон одного из своих помощников.

— У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь всё было абсолютно нормально, – рассказал Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Владимирович рассказывал, что у него нет мобильного телефона, поскольку он имеет другие способы оперативной связи с любыми абонентами.

Онлайн-голосование как пилотный проект доступно в ряде регионов страны, в том числе в Москве.

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#выборы #связь

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    2 дня назад

    всё о людях думает, даже смартфона нет...Тик-Ток и ютюб ему покажите)))

  • OT

    OT
    2 дня назад

    Ха-ха!. Это президент? Чужим телефоном воспользовался. Прямо ка в произведении Чехова "Человек в футляре".

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    онлайн голосование доступно только для авторизованного владельца гаджета.....(ну если только помощники приобретали телефоны на имя Путин Владимир Владимирович)....

  • Gorojanka

    Gorojanka
    2 дня назад

    Странно, почему вдруг такое игнорирование мобильных телефонов нашим Президентом?

  • retrogr

    retrogr
    2 дня назад

    старенький уже. еле на своем компе хр юзает.ретрогад обыкновенный

  • 5074sok

    5074sok
    2 дня назад

    чет прочитал и жалко стало, перзидента нашего то....даже телефон tce купить не могут....наверно надо еще пенсионный возраст поднять, глядишь и перзиденту на телефон отвалится

  • retrogr

    retrogr
    2 дня назад

    Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлён, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10-е число. На это обратил внимание телеканал "Настоящее время"

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 дня назад

    Песков уже "отмазал" его, мол президент принципиально не устанавливает дату на часах. Телефона нет, дата не установлена, не зачёт...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 день назад

    Достал уже своим враньем..

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 день назад

    дата еще отстает всего на неделю, совпадение какое, учитывая 365 дней в году

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    1 день назад

    Клинический идиотизм это называется.

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