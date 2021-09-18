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18 сентября 2021, 12:02 3

Амурскую областную клиническую больницу полностью отремонтируют за три года

Об этом рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов

Амурскую областную клиническую больницу полностью отремонтируют за три года
Фото: amurobl.ru

В начале июля стартовал капремонт Амурской областной клинической больницы. Работы проводятся по поручению губернатора Приамурья.

Артём Савченко, руководитель подрядной организации, рассказал, что в холле больницы выполнили полную перепланировку – разделили на две зоны «чистую» и общественного пребывания, где врачи и пациенты смогут встречаться с посетителями. Кроме того, все помещения оснастили кондиционерами, беспроводным интернетом и видеонаблюдением. Также холл оборудовали санузлами, в том числе для маломобильных категорий граждан.

В октябре планируется завершить работы в ожоговом отделении. Там уже выполнено устройство всех систем жизнеобеспечения, выполнен демонтаж, в ближайшее время рабочие приступят к чистовой отделке.

Начался ремонт и в зале Гиппократа, где выполнят замену инженерных коммуникаций и установят современное оборудование. Руководство планирует организовывать в зале Гиппократа масштабные мероприятия, в том числе обучение специалистов и совещания по видеоконференцсвязи.

Сообщается, что также в этом году стартовал ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов Амурской областной клинической больницы, уже заменены все окна.

— В АОКБ на ближайшие три года запланирован беспрецедентный объем работ. За три года больницу планируется полностью привести в порядок, оснастить современным оборудованием. На эти цели предусмотрены значительные средства. На днях в АОКБ в срок завершили ремонт холла и входной группы, заканчиваются работы в ожоговом отделении. После этого планируем начать капитальный ремонт еще в двух отделениях – челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

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#строительство #губернатор #медицина

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Комментарии
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  • Myxira

    Myxira
    2 дня назад

    И тараканов выселить не забудьте...

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 дня назад

    снова заселятся. Где люди, там и тараканы.

    Чисто не там, где убирают, а где живут в чистоте. И не гадят там, где живут.

  • sadam_1974

    sadam_1974
    2 дня назад

    Ремонт должен был начаться 20 лет назад.

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