Амурскую областную клиническую больницу полностью отремонтируют за три года

В начале июля стартовал капремонт Амурской областной клинической больницы. Работы проводятся по поручению губернатора Приамурья.

Артём Савченко, руководитель подрядной организации, рассказал, что в холле больницы выполнили полную перепланировку – разделили на две зоны «чистую» и общественного пребывания, где врачи и пациенты смогут встречаться с посетителями. Кроме того, все помещения оснастили кондиционерами, беспроводным интернетом и видеонаблюдением. Также холл оборудовали санузлами, в том числе для маломобильных категорий граждан.

В октябре планируется завершить работы в ожоговом отделении. Там уже выполнено устройство всех систем жизнеобеспечения, выполнен демонтаж, в ближайшее время рабочие приступят к чистовой отделке.

Начался ремонт и в зале Гиппократа, где выполнят замену инженерных коммуникаций и установят современное оборудование. Руководство планирует организовывать в зале Гиппократа масштабные мероприятия, в том числе обучение специалистов и совещания по видеоконференцсвязи.

Сообщается, что также в этом году стартовал ремонт межпанельных швов на фасадах корпусов Амурской областной клинической больницы, уже заменены все окна.

— В АОКБ на ближайшие три года запланирован беспрецедентный объем работ. За три года больницу планируется полностью привести в порядок, оснастить современным оборудованием. На эти цели предусмотрены значительные средства. На днях в АОКБ в срок завершили ремонт холла и входной группы, заканчиваются работы в ожоговом отделении. После этого планируем начать капитальный ремонт еще в двух отделениях – челюстно-лицевой хирургии и торакальной хирургии, – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.