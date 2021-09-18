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18 сентября 2021, 11:35 1

До конца года 25 амурских многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, могут переехать из ветхого жилья

11 семей уже купили новые квартиры

До конца года 25 амурских многодетных семей, проживающих в зоне БАМа, могут переехать из ветхого жилья
Фото: pixabay.com

В Приамурье продолжается переселение жителей Крайнего Севера из аварийного жилья. Первыми на очереди в этом случае стоят многодетные семьи, в которых воспитывают трое и более детей, сообщает областное правительство.

Такие семьи могут приобрести несколько домов или квартир. Сумма выплаты рассчитывается исходя из площади аварийного помещения, но не будет меньше учётной нормы. В 2021 году на эти цели выделено 161,12 миллиона рублей, данная сумма рассчитана на переселение 25 многодетных семей. Сейчас две семьи собирают документы, чтобы определить свои права на получение финансовой поддержки.

— На сегодняшний день 11 семей уже приобрели жилье на общую сумму около 53 миллионов рублей, семь семей подобрали для себя подходящие варианты и готовятся к оформлению сделки, еще пять – в поиске квартир. Рассчитываем, что до конца года все 25 многодетных семей успеют отметить новоселье, – прокомментировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

В пресс-службе регионального правительства напоминают, что данная программа действует с октября 2020 года. Такой мерой поддержки можно воспользоваться один раз. Она доступна для амурчан, проживающих в Тынде, Тындинском и Зейском районах.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    2 дня назад

    Хорошая помощь. Хотелось-бы, чтобы помогали всем нуждающимся многодетным семьям.

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