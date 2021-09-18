На избирательных участках Амурской области применяются противокоронавирусные меры

Избирательные комиссии на этих выборах работают в непростых условиях. Амурчане выбирают депутатов федерального, областного и муниципального уровней. На некоторых участках избиратели получат по пять и даже по шесть бюллетеней. Задача членов участковых избирательных комиссий – обеспечить не только законность процедуры голосования, но и безопасность амурчан в период распространения коронавируса.

— Я впервые работаю наблюдателем на выборах. В том числе смотрю за тем, чтобы соблюдались правила санитарной безопасности, – рассказывает наблюдатель участка № 13 в селе Чигири Никита Радченко. – Избирательный участок каждые четыре часа обрабатывают дезсредством, проводят здесь влажную уборку. Каждому избирателю уже на входе выдают маску, перчатки и ручку, предлагают воспользоваться антисептиком и измеряют температуру. К счастью, все избиратели здоровы и, соответственно, прошли в помещение для голосования и сделали свой выбор. Радует, что никто от средств индивидуальной защиты не отказывается. В целом обстановка на нашем участке спокойная, никаких происшествий не было.

Средствами индивидуальной защиты участковые избирательные комиссии обеспечены на все три дня голосования.

— Каждому избирателю мы выдаем стандартный набор: маску, перчатки и ручку. Все настроены доброжелательно, берут средства защиты даже с удовольствием. Мы регулярно проветриваем помещение и проводим влажную уборку, дезинфицируем полы, парты. Обязательно все избиратели обрабатывают антисептиком руки. Уверено можем заявить, что на нашем участке голосовать безопасно, – подтверждает председатель участка № 2103 Шимановска Татьяна Алешкович.

Кроме того, на избирательных участках разделены потоки на вход и выход.

— Как и на многих участках, на нашем есть указатели дальнейших действий избирателя. Все это организовано для здоровья людей и членов участковой избирательной комиссии. Все наши члены прошли вакцинацию, – рассказывает председатель УИК в селе Овсянка Зейского района Юлия Сушко.