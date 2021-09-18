Парк «Патриот» в Белогорске посетили 900 школьников

Школьники 11 школ Белогорска и Белогорского района накануне побывали в военно-патриотическом парке «Патриот».

— Каждый класс сопровождал военнослужащий, который рассказывал о поселении партизан. В партизанской деревне гиды рассказывали о представленных в землянках экспонатах, а также о жизни и быте Советских партизан в годы Великой отечественной войны. Многие из посетителей партизанской деревни видели все это впервые в жизни. Дети могли примерить на себя военные тулупы, подержать в руках оружие военных лет, фотографировались с экспонатами времен Великой Отечественной войны, – рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Парк создан силами военных при содействии местных властей. Он состоит из тематических секторов, рассказывающих как об истории Великой Отечественной войны, так и современной армии. Парк постоянно пополняется новыми экспозициями.