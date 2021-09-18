В Циолковском отремонтировали школьный стадион

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В циолковской школе № 7 отремонтировали стадион. Как сообщает пресс-служба областного правительства, на его обновление 21 миллион рублей выделили из регионального бюджета, ещё 650 тысяч рублей – из муниципального.

На спортивной площадке появились футбольное поле с искусственным покрытием, баскетбольная и волейбольная площадки, беговая дорожка, тренажёры, полоса препятствий и трибуны.

— Я уверен, что современный спортивный объект станет местом притяжения для занятий физкультурой не только школьников, но и жителей всего населенного пункта. Реконструировать школьные стадионы мы будем ежегодно. На следующий год запланирована реконструкция еще на 14 школьных стадионах, – прокомментировал губернатор Приамурья Василий Орлов.