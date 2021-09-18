Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2022 году

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Правительство РФ уже утвердило выходные дни в 2022 году. Так, на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а во время майских – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

1 и 2 января выпадают на нерабочие праздничные дни, их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Так, в новогодние праздники отдых продлится десять дней, а в майские, в общей сложности, восемь.

В феврале отдых выпадет только на 23 февраля, в марте он продлится с 6 по 8 число (5 марта, нерабочую субботу, перенесли на понедельник, 7 марта). В июне и ноябре россиян ждут трёхдневные выходные – с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.