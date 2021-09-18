Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
18 сентября 2021, 08:58 0

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2022 году

Правительство РФ утвердило перенос выходных дней

Стало известно, как будут отдыхать россияне в 2022 году
Фото: https://t.me/government_rus/246

Правительство РФ уже утвердило выходные дни в 2022 году. Так, на новогодние праздники россияне будут отдыхать с 31 декабря по 9 января, а во время майских – с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая.

1 и 2 января выпадают на нерабочие праздничные дни, их перенесли на 3 и 10 мая соответственно. Так, в новогодние праздники отдых продлится десять дней, а в майские, в общей сложности, восемь.

В феврале отдых выпадет только на 23 февраля, в марте он продлится с 6 по 8 число (5 марта, нерабочую субботу, перенесли на понедельник, 7 марта). В июне и ноябре россиян ждут трёхдневные выходные – с 11 по 13 июня и с 4 по 6 ноября.

Просмотров всего: 1008

#отдых #российская власть

распечатать


Общество 2

Блокадникам и награждённым за оборону Ленинграда выплатят по 50 тысяч рублей
Культура 1

«Как Раневская играла – я бы так же не смогла»
Культура

Программа XIX фестиваля «Амурская осень» на 17 сентября
Общество 7

Что думают благовещенцы о спектаклях «Амурской осени»?
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь