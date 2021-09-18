Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
20сентября
Предыдущая новость Следующая новость
18 сентября 2021, 07:59 5

Выпускникам вузов, оставшимся работать на ДВ, планируется выплачивать по миллиону рублей

Юрий Трутнев озвучил новую инициативу правительства

Выпускникам вузов, оставшимся работать на ДВ, планируется выплачивать по миллиону рублей
Фото: dfo.gov.ru

Юрий Трутнев в ходе поездки по Забайкальскому краю рассказал о новой инициативе, призванной замедлить отток населения из регионов Дальнего Востока.

В частности, он сообщил, что в правительстве идёт обсуждение ряда предложений, которые позволят создать дополнительные стимулы для молодых дальневосточников, чтобы остаться на родной земле.

— Мы хотим ребятам, которые закончили школу с золотой медалью и закончили здесь высшее учебное заведение, и в случае, если они останутся работать на Дальнем Востоке и заключат соответствующие контракты, уплачивать подъемные в размере около миллиона рублей. Мне кажется, это была бы достаточно, серьезная и эффективная мера, – сказал полпред на пресс-конференции в Чите, сообщает ИА PrimaMedia.

Просмотров всего: 745

#Дальний Восток #помощь #экономика

распечатать


Общество 1

На территории 46 населённых пунктов Амурской области определят зоны затопления
Происшествия

В Благовещенске разыскивается девушка
Происшествия

В Амурской области пропал мужчина, страдающий потерей памяти
Власть 10

Оксана Кукшенёва: «Мы видим заинтересованность как со стороны крупных российских инвесторов, так и международных компаний»
Комментарии
Показать все (5)
  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 дня назад

    Три копейки на покупки

    Маму в магазин

    Провожает сын.

    Три копейки ей дает:

    — Вот!

    Купи мне самолет!

    А еще –

    Ружье,

    Лопатку,

    Танк,

    Лошадку,

    Шоколадку,

    Самосвал,

    Тетрадки,

    Краски,

    Маски,

    Сказки и салазки!..

    Постарайся

    Не забыть!

    А на сдачу

    Можно даже

    И свистульку

    Мне купить!

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "Миллион рублей для жизни на ДВ это копейки,зато сделают тебя крепостным на всю жизнь в кабале"

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 дня назад

    И смех и грех. Нельзя на дураков обижаться

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    ...Насколько понял, главное первоначальное условие - окончить школу с золотой медалью?!

  • хаййп

    хаййп
    1 день назад

    мухалов какой то бред постоянно предлагает.. как далеки эти зажравшиеся едросы от народа..

Показать все (5)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь