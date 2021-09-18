Выпускникам вузов, оставшимся работать на ДВ, планируется выплачивать по миллиону рублей

Юрий Трутнев в ходе поездки по Забайкальскому краю рассказал о новой инициативе, призванной замедлить отток населения из регионов Дальнего Востока.

В частности, он сообщил, что в правительстве идёт обсуждение ряда предложений, которые позволят создать дополнительные стимулы для молодых дальневосточников, чтобы остаться на родной земле.

— Мы хотим ребятам, которые закончили школу с золотой медалью и закончили здесь высшее учебное заведение, и в случае, если они останутся работать на Дальнем Востоке и заключат соответствующие контракты, уплачивать подъемные в размере около миллиона рублей. Мне кажется, это была бы достаточно, серьезная и эффективная мера, – сказал полпред на пресс-конференции в Чите, сообщает ИА PrimaMedia.