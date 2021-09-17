В Амурской области проголосовало уже свыше 8 процентов избирателей

По данным амурского избиркома, на 15:00 в регионе проголосовало уже 8,21 процента избирателей. При этом участие в выборах в Госдуму приняло 50 118 амурчан, в выборах в заксобрание области – 46 577.

— Наиболее активно голосуют, к примеру, жители Тындинского округа, где к середине дня на участки добрались более 20 % избирателей, Серышевского района – тут бюллетени к 15:00 заполнили почти 18 % избирателей, – сообщает пресс-служба избиркома.

По данным председателя Амуризбиркома Елены Воробьевой, комиссии работают без сбоев, нарушений нет. Нарушений не зафиксировал и Центр общественного наблюдения.