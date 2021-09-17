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17 сентября 2021, 18:01 6

В Амурской области проголосовало уже свыше 8 процентов избирателей

Голосование будет идти три дня

В Амурской области проголосовало уже свыше 8 процентов избирателей
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

По данным амурского избиркома, на 15:00 в регионе проголосовало уже 8,21 процента избирателей. При этом участие в выборах в Госдуму приняло 50 118 амурчан, в выборах в заксобрание области – 46 577.

— Наиболее активно голосуют, к примеру, жители Тындинского округа, где к середине дня на участки добрались более 20 % избирателей, Серышевского района – тут бюллетени к 15:00 заполнили почти 18 % избирателей, – сообщает пресс-служба избиркома.

По данным председателя Амуризбиркома Елены Воробьевой, комиссии работают без сбоев, нарушений нет. Нарушений не зафиксировал и Центр общественного наблюдения.

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Комментарии
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  • Арсений К.

    Арсений К.
    3 дня назад

    4000 лишились возможности проголосовать за кандидатов в законодательное собрание? Бюллетени не привезли?

  • Myxira

    Myxira
    3 дня назад

    При откреплении от своего участка избиратель теряет возможность проголосовать за своего депутата. Для многих данное поражение в избирательных правах явилось неприятным сюрпризом. Почему при откреплении избирателя не предупреждают о последствиях?!...

  • vertex

    vertex
    3 дня назад

    "Это и есть кручу - верчу,едроса хочу?"

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    А что, в Амурской области раздельное голосование на выборах в Думу и Заксобрание, вероятно произощел вброс 3514 бюллетеней за одного или нескольких кандидатов в Думу.....

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "4 бюллетня,на входе встретил человек в маске удостоверение не представил, гастарбайтерной внешности,замерил неумело температуру,тыкая во все места на руке,и попрыскал какой - то жидкостью с внешней стороны ладони,а не с обеих,выдал перчатки,маску,ручку,рядом с ним стоял майор,тетушки сидели за столиками и волновались,все пристально наблюдали за мной,после того как данный акт завершился,шикарная красавица с большими глазами и ресницами,гипнотизируя, поблагодарила меня от Души"

  • Nifashev

    Nifashev
    2 дня назад

    Сколько начисляется из госбюджета политическим партиям за каждый поданный в их пользу голос?

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