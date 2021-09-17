В Амурской области за сутки выявили 118 случаев COVID-19

В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 118 пациентов. У 88 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (75 %), у 30 – в виде пневмонии (25 %). Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 33 941 случай новой коронавирусной инфекции. За это время сделано 1 251 797 ПЦР-тестов, из них за последние сутки – 3 027. Напомним, что 16 сентября в регионе обнаружили 116 новых случаев коронавируса.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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Екатерина Безсонова