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17 сентября 2021, 17:59 2

Напавший на отдел полиции в Лисках заминировал свой дом

Наряд взрывотехников был вызван на место происшествия

Напавший на отдел полиции в Лисках заминировал свой дом
Фото: МВД

17 сентября, в пятницу, дом 54-летнего жителя воронежского села Волчанское, подозреваемого в нападении на отдел полиции в Лисках и убийстве семьи фермеров, как выяснилось, заминирован. На место происшествия вызваны взрывотехники. Об этом сообщает телеграм-канал LIFE SHOT.

Оперативники установили личность подозреваемого и пришли к нему домой, во время обыска было обнаружено, что часть комнат заминирована. Бойцы спецназа проверили часть комнат, в которых находились газовые баллоны с подведенными проводами и детонаторы.

Установлено, что у мужчины имеются два официально зарегистрированных ружья: нарезное и гладкоствольное. Военное обмундирование, в котором он совершил нападение, и страйкбольная граната, переделанная для подрыва двери в ОВД, были им приобретены в 2020 году в Красноярске.

В настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно. Ориентировку на подозреваемого воронежское управление МВД разослало в подразделения полиции других регионов.

Напомним, о нападении на отдел полиции стало известно 16 сентября. Подозреваемый подъехал к зданию местного ОМВД и взорвал вход в здание. Один полицейский получил ранение – небольшой осколок отлетел ему в голень.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Mr.Gibkiy

    Mr.Gibkiy
    3 дня назад

    выборы...выборы, кандидаты молодцы.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Я поехала. Твоя крыша.

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