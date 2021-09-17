В Приамурье прошёл молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

В пятницу, 17 сентября, все православные верующие чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина». На Руси она считалась хранительницей жилища от пожаров, а также является покровительницей пожарных.

В русской иконописи она известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии.

17 сентября – это особый праздник для пожарных и спасателей, не случайно часовня на территории 12-й пожарно-спасательной части названа в честь иконы. По традиции в этот день сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области пожарно-спасательных подразделений Благовещенска приняли участие в престольном празднике.

Начался молебен с минуты молчания в память о трагически погибшем 8 сентября 2021 года главе спасательного ведомства Евгении Николаевиче Зиничеве.

Благодарственный молебен совершил иеромонах Благовещенского кафедрального собора Августин и окропил всех присутствующих святой водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.