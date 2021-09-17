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17 сентября 2021, 17:29 6

В Приамурье прошёл молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»

Участие в нем приняли спасатели и пожарные

В Приамурье прошёл молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина»
Фото: МЧС

В пятницу, 17 сентября, все православные верующие чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина». На Руси она считалась хранительницей жилища от пожаров, а также является покровительницей пожарных.

В русской иконописи она известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии.

17 сентября – это особый праздник для пожарных и спасателей, не случайно часовня на территории 12-й пожарно-спасательной части названа в честь иконы. По традиции в этот день сотрудники ГУ МЧС России по Амурской области пожарно-спасательных подразделений Благовещенска приняли участие в престольном празднике.

Начался молебен с минуты молчания в память о трагически погибшем 8 сентября 2021 года главе спасательного ведомства Евгении Николаевиче Зиничеве.

Благодарственный молебен совершил иеромонах Благовещенского кафедрального собора Августин и окропил всех присутствующих святой водой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

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#МЧС #пожары #религия

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Поп прикалдэсный. Рубашка,брюки,выбритый затылок. Не удивлюсь если он тайно от вас посещает (синагогу) любовницу. Слушает "Рамштайн".

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    2 дня назад

    Мужики наверное под масками ржут. Такова служба. Ритуал. Лесные пожары. Семья,выслуга,премии,праздники и непонятно откуда взявшаяся "Неопалимая Купина".

  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    2 дня назад

    "В русской иконописи она известна с середины 16 века, а праздник в честь нее был установлен в XVII столетии." А по НЫНЕ действующей Конституции РФ церковь отделена от государства.

    "В пятницу, 17 сентября, все православные верующие чтят икону Божией Матери «Неопалимая Купина»". А не православные в рядах сотрудников МЧС РФ не присутствуют? Или присутствуют, но празднуют и православные праздники? Или не празднуют? Не понятно что-то...

  • Serg_S

    Serg_S
    2 дня назад

    что-то здесь не так

    члены политбюро

    крестятся в церквах,

    ездят Мекку на хадж

    Бога не смутил

    Их партийный стаж

  • vertex

    vertex
    2 дня назад

    "Про неопалимую Якутию бы лучше рассказали и помощь Турции в это же время"

  • chilly

    chilly
    2 дня назад

    Сочувствую мужикам! В таком балагане участвовать приходится из-за чьего-то бреда.

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