На онлайн-платформе дистанционно проголосовали свыше десяти процентов россиян

17 сентября, в пятницу, более 10 % подавших заявления избирателей проголосовали онлайн при помощи федеральной платформы, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

— Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 08:00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08:45 утра 17 сентября более 10 % от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали, – заявил замглавы министерства Олег Качанов.