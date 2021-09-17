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17 сентября 2021, 17:15 2

На онлайн-платформе дистанционно проголосовали свыше десяти процентов россиян

Пилотное голосование онлайн доступно в ряде регионов

На онлайн-платформе дистанционно проголосовали свыше десяти процентов россиян
Фото: РИА Новости

17 сентября, в пятницу, более 10 % подавших заявления избирателей проголосовали онлайн при помощи федеральной платформы, сообщает пресс-служба Минцифры РФ.

— Дистанционное электронное голосование на выборах в Госдуму на федеральной платформе успешно стартовало в 08:00 в шести регионах: Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях. На 08:45 утра 17 сентября более 10 % от общего количества подавших заявления россиян успешно проголосовали, – заявил замглавы министерства Олег Качанов.

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#выборы #интернет

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Комментарии
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  • freeslim

    freeslim
    3 дня назад

    И смысл от этой новости?!

  • retrogr

    retrogr
    3 дня назад

    лнр/днр в ростовской как пионеры бежали голосовать)

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