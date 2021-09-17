Глава амурского парламента проголосовал на выборах

17 сентября в Приамурье открылись 750 избирательных участков. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки выборы решили провести в течение трёх дней. Глава регионального парламента Вячеслав Логинов проголосовал сам и проверил, как соблюдаются санитарные нормы, рассказали в Законодательном собрании Приамурья.

— Из-за продолжающейся пандемии коронавируса принято решение организовать голосование в течение трёх дней, чтобы максимально разобщить людей и не допустить столпотворений в небольших помещениях. Для меня было важно в том числе убедиться, что все санитарные нормы и требования соблюдены. Увиденное вполне удовлетворило. Масочный режим, термометрия на входе, обработка рук и поверхностей – все выполняется. Думаю, можно без опасений идти голосовать, – поделился Вячеслав Юрьевич.

С 17 по 19 сентября амурчанам нужно будет выбрать восьмые созывы Государственной думы РФ и регионального законодательного собрания, а в отдельных городах и посёлках – органы местного самоуправления. Состав органов власти выбирается на ближайшие пять лет. Кстати, около двух с половиной тысяч избирателей сделали свой выбор досрочно, такая возможность была у работников и жителей труднодоступных и отдалённых территорий.