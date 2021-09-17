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17 сентября 2021, 16:05 4

Глава амурского парламента проголосовал на выборах

Он проголосовал сам и проверил, как соблюдаются санитарные нормы

Глава амурского парламента проголосовал на выборах
Фото: zsamur.ru

17 сентября в Приамурье открылись 750 избирательных участков. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки выборы решили провести в течение трёх дней. Глава регионального парламента Вячеслав Логинов проголосовал сам и проверил, как соблюдаются санитарные нормы, рассказали в Законодательном собрании Приамурья.

— Из-за продолжающейся пандемии коронавируса принято решение организовать голосование в течение трёх дней, чтобы максимально разобщить людей и не допустить столпотворений в небольших помещениях. Для меня было важно в том числе убедиться, что все санитарные нормы и требования соблюдены. Увиденное вполне удовлетворило. Масочный режим, термометрия на входе, обработка рук и поверхностей – все выполняется. Думаю, можно без опасений идти голосовать, – поделился Вячеслав Юрьевич.

С 17 по 19 сентября амурчанам нужно будет выбрать восьмые созывы Государственной думы РФ и регионального законодательного собрания, а в отдельных городах и посёлках – органы местного самоуправления. Состав органов власти выбирается на ближайшие пять лет. Кстати, около двух с половиной тысяч избирателей сделали свой выбор досрочно, такая возможность была у работников и жителей труднодоступных и отдалённых территорий.

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#выборы #заксобрание

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Комментарии
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  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    А почему поза как для наручников?

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    3 дня назад

    Тем временем в тюрьмах штата Калифорния,после того как женщинам разрешили сидеть в одних камерах с мужчинами, стали появляться беременные люди. Совпадение? Не думаю (с)

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 дня назад

    А почему сегодня утром в 8 25 лицо Логинова присутствовало на агитационном плакате Амуринфо...нарушение, снять с выборов !....

  • Beerman

    Beerman
    2 дня назад

    А глава парламента, который последний месяц стал появляться во всех сюжетах Амурских новостей не знает, когда горячая вода появится в домах горожан Благовещенска?! Пустышка...

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