В Благовещенске осудили любителя женских сумочек

В Благовещенском городском суде вынесли приговор вору-рецидивисту. Мужчине дважды удалось совершить кражу из незакрытых квартир. В сентябре прошлого года он проник в дом на улице Центральной села Чигири, а в апреле этого года открыл дверь на Чайковского.

Осторожный домушник дожидался, пока никого не окажется в подъезде, и дёргал ручку входной двери. Одна из квартир поддалась, там мужчина увидел женскую сумку, из которой вытащил 4 200 рублей. Кроме того, преступник прихватил с собой электронную систему нагревания табака прежде, чем скрыться. Ее оценили в две тысячи рублей.

Вскоре мужчина попытался провернуть такую же схему в центре Благовещенска. В квартире на Чайковского он увидел сразу две сумочки. Из одной мужчина вытащил тысячу рублей, а вторую взял с собой и попытался скрыться с места преступления. Однако на улице его задержали.

Суд учёл все обстоятельства преступлений и назначил амурчанину 3 года 2 месяца колонии особого режима. Кроме того, преступнику придётся возместить материальный ущерб в 6 200 рублей. Имущество, которое вор успел похитить по второму адресу, вернули владелице.

Напомним, что в Амурской области 34-летнего хабаровчанина задержали по подозрению в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Допрошенный в качестве подозреваемого гражданин уже дал признательные показания, которые были проверены в ходе выезда на место преступления.