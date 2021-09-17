В Благовещенске разыскивается девушка

15 сентября в микрорайоне областного центра, в районе улицы Институтской, пропала пятнадцатилетняя Алина Малышкина. До настоящего времени её местонахождение не выяснено.

Рост девушки – 157 сантиметров, худощавого телосложения, волосы тёмные, глаза карие. Особая примета – с левой стороны в носу имеется пирсинг. Была одета в спортивную кофту с капюшоном чёрного цвета, чёрные джинсы, светлые кроссовки. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении девушки, просят сообщить в полицию или поисковикам, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

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Илья Ринейский