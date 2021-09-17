В Амурской области пропал мужчина, страдающий потерей памяти

12 сентября в Благовещенске, в районе улицы Тепличной, пропал 36-летний Ринат Булатович Байжанов.

Рост мужчины составляет около ста семидесяти сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в клетчатую рубашку с коротким рукавом, серый джемпер и синие джинсы без ремня.

Ринат Байжанов страдает потерей памяти и может быть дезориентирован. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении данного гражданина, просят сообщить в полицию или поисковикам, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».