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17 сентября 2021, 16:42 0

В Амурской области пропал мужчина, страдающий потерей памяти

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Амур» просят сообщить любую информацию о местонахождении амурчанина

В Амурской области пропал мужчина, страдающий потерей памяти
Фото: ПСО "Амур"

12 сентября в Благовещенске, в районе улицы Тепличной, пропал 36-летний Ринат Булатович Байжанов.

Рост мужчины составляет около ста семидесяти сантиметров, среднего телосложения, глаза карие. Был одет в клетчатую рубашку с коротким рукавом, серый джемпер и синие джинсы без ремня.

Ринат Байжанов страдает потерей памяти и может быть дезориентирован. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о местонахождении данного гражданина, просят сообщить в полицию или поисковикам, сообщает поисково-спасательный отряд «Амур».

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#помощь #происшествия

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